باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

برآورده شدن آرزوی قاری نوجوان برای قرائت قرآن در محضر رهبر شهید انقلاب + فیلم

ماجرای قاری نوجوانی که آرزویش برای قرائت قرآن در محضر «آقای شهید ایران»، با تلاوت آیه مورد تاکید رهبر شهید در رواق دارالذکر برآورده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - قاری نوجوانی که آرزوی قرائت قرآن در محضر رهبر شهید انقلاب را داشت، با قرائت قرآن در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی و در جوار آرامگاه رهبر شهید انقلاب به آروزی خود رسید.

مطالب مرتبط
برآورده شدن آرزوی قاری نوجوان برای قرائت قرآن در محضر رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

ویدئوی زمان‌گریز از مسیر رواق دارالذکر و مزار رهبر شهید + فیلم

برآورده شدن آرزوی قاری نوجوان برای قرائت قرآن در محضر رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

تصاویر تایم‌لپس از لحظه حضور عاشقان رهبر شهید در اطراف مزار ایشان + فیلم

برآورده شدن آرزوی قاری نوجوان برای قرائت قرآن در محضر رهبر شهید انقلاب + فیلم
young journalists club

زائران رواق دارالذکر به یک مهمانی دعوت شدند + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم
۹۹۷

یک‌چهارم ریپرها پر کشیدند؛ آمریکا و کابوس ۴۵ پهپاد منهدم شده‌ MQ-9 در جنگ با ایران + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتماد به آمریکا فرو ریخت! + فیلم
۸۹۹

اعتماد به آمریکا فرو ریخت! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم
۸۰۴

کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم
۶۸۹

مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم
۶۸۰

تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha