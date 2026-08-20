با حکم وزیر کشور و بنا به پیشنهاد استاندار گیلان، عصمت محمد دوست چکوسری به مدت چهار سال به عنوان فرماندار شهرستان بندرانزلی منصوب شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان -  با حکم اسکندر مومنی وزیر کشور و بنا به پیشنهاد هادی حق‌شناس استاندار گیلان، عصمت محمد دوست‌چکوسری به سمت فرماندار شهرستان بندرانزلی منصوب شد.در حکم صادره از سوی اسکندر مؤمنی وزیر کشور، با اشاره به ضرورت تحقق اهداف و سیاست‌های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، بر رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت «وفاق ملی» و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در انجام وظایف محوله تأکید شده است.  فرماندار شهرستان خمام، سرپرستی فرمانداری شهرستان بندر انزلی، بخشدار بخش مرکزی خمام، مشاور امور زنان و خانواده فرمانداری شهرستان شفت و کارشناسی فناوری اطلاعات مدیریت بحران گیلان، از جمله سوابق عصمت محمد دوست است.

برچسب ها: فرماندار ، انزلی
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