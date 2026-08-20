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افسر سابق نیروی دریایی آمریکا: ملوانان آبراهام لینکلن از جنگیدن برای اسرائیل ناراضی‌اند + فیلم

افسر سابق نیروی دریایی آمریکا می‌گوید ملوانان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پس از بیش از ۲۵۰ روز حضور در دریا و مشارکت در مأموریت‌های مرتبط با حمایت از اسرائیل، از ادامه این وضعیت خسته و ناراضی هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلیپ تورنی، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا، در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی اظهار کرد که شرایط دشوار زندگی در ناو آبراهام لینکلن، از جمله محدودیت دسترسی به غذای مناسب و مشکلات مداوم در تأسیسات و خدمات، نارضایتی گسترده‌ای در میان خدمه این ناو ایجاد کرده است.

به گفته وی، حضور طولانی‌مدت در دریا و مشارکت در جنگی که بسیاری از نیرو‌ها آن را در راستای منافع اسرائیل می‌دانند، موجب خستگی و کاهش انگیزه در میان ملوانان و تفنگداران دریایی شده است؛ موضوعی که به اعتقاد او نشان می‌دهد بخشی از نیرو‌های حاضر، تمایل چندانی به ادامه این مأموریت ندارند.

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