باشگاه خبرنگاران جوان - فیلیپ تورنی، افسر سابق نیروی دریایی آمریکا، در گفتوگو با پرستیوی اظهار کرد که شرایط دشوار زندگی در ناو آبراهام لینکلن، از جمله محدودیت دسترسی به غذای مناسب و مشکلات مداوم در تأسیسات و خدمات، نارضایتی گستردهای در میان خدمه این ناو ایجاد کرده است.
به گفته وی، حضور طولانیمدت در دریا و مشارکت در جنگی که بسیاری از نیروها آن را در راستای منافع اسرائیل میدانند، موجب خستگی و کاهش انگیزه در میان ملوانان و تفنگداران دریایی شده است؛ موضوعی که به اعتقاد او نشان میدهد بخشی از نیروهای حاضر، تمایل چندانی به ادامه این مأموریت ندارند.