انصارالله یمن امروز (پنجشنبه) از دو حمله پهپادی علیه عربستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی گروه انصارالله یمن امروز (پنجشنبه) اعلام کرد نیرو‌های این جنبش یک هدف «حساس» در فرودگاه نجران عربستان و همچنین تأسیسات شرکت آرامکو در این شهر را هدف قرار داده‌اند.

به گفته یحیی سریع، این حملات در واکنش به «نقض حریم هوایی استان صعده» توسط پهپاد‌های عربستان انجام شده است.

انصارالله روز گذشته در بیانیه‌ای تأکید کرد تا زمانی که ریاض به محاصره و تجاوز نظامی خود علیه یمن پایان ندهد، حملات این جنبش به مواضع عربستان ادامه خواهد داشت.

این جنبش تاکید کرده است که تنها گزینه ریاض، رفع محاصره، پایان دادن به «تجاوز»، خروج نیرو‌های خارجی و واگذاری منابع یمن به مردم این کشور است.

منبع: رویترز

برچسب ها: انصارالله یمن ، حمله پهپادی ، عربستان
خبرهای مرتبط
کاهش عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح هفته‌های اخیر
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی یمن
هشدار انصارالله به عربستان درباره پیامد‌های تجاوز علیه یمن
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران
آمار جدید پنتاگون از تلفات نظامیان آمریکا در جنگ ایران
چین از آمریکا خواست فوراً تعرفه‌های پهپاد را لغو کند
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
کره جنوبی: کره شمالی تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
بدهی آمریکا برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت
استرالیا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
حملات روسیه به اوکراین با ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
آخرین اخبار
ربایش یک نفتکش در خلیج عدن؛ کشتی به سمت سومالی منحرف شد
بسنت: بعید است آمریکا عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیرد
هشدار چین نسبت به هسته‌ای شدن ژاپن
حمله پهپادی انصارالله به تاسیسات آرامکو عربستان
کشف پرونده فساد میلیون‌دلاری در اوکراین با رد پای مقامات دفتر زلنسکی 
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
الشیبانی: ترکیه قصد ایجاد پایگاه نظامی در سوریه را ندارد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
ترکیه، مصر و قطر حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند
موج گرمای اروپا نزدیک به ۱۸ هزار قربانی در آلمان و اسپانیا گرفت
پوتین: روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشتاز جهان است
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
ترکیه: هیچ هیئت نظامی در پایگاه هوایی سوریه حضور نداشت
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی یمن
سئول: کره شمالی حدود ده موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران
حملات روسیه به اوکراین با ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی
چین از آمریکا خواست فوراً تعرفه‌های پهپاد را لغو کند
کاتس: اردوغان ترکیه را به ماجراجویی‌های خطرناکی در سوریه می‌کشاند
کره جنوبی: کره شمالی تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد
استرالیا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
آمار جدید پنتاگون از تلفات نظامیان آمریکا در جنگ ایران
بدهی آمریکا برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت
کاردار رژیم صهیونیستی در انگلیس احضار شد
شنیده شدن انفجار‌هایی در حومه درعای سوریه
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد
ادعای ترامپ درباره کشتیرانی در تنگه هرمز
سناتور آمریکایی: نیروهای اسرائیلی باید به خاطر جنایات جنگی در غزه پاسخگو باشند
پاکستان کاردار آمریکا را احضار کرد