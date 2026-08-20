انصارالله یمن امروز (پنجشنبه) از دو حمله پهپادی علیه عربستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی گروه انصارالله یمن امروز (پنجشنبه) اعلام کرد نیروهای این جنبش یک هدف «حساس» در فرودگاه نجران عربستان و همچنین تأسیسات شرکت آرامکو در این شهر را هدف قرار دادهاند.
به گفته یحیی سریع، این حملات در واکنش به «نقض حریم هوایی استان صعده» توسط پهپادهای عربستان انجام شده است.
انصارالله روز گذشته در بیانیهای تأکید کرد تا زمانی که ریاض به محاصره و تجاوز نظامی خود علیه یمن پایان ندهد، حملات این جنبش به مواضع عربستان ادامه خواهد داشت.
این جنبش تاکید کرده است که تنها گزینه ریاض، رفع محاصره، پایان دادن به «تجاوز»، خروج نیروهای خارجی و واگذاری منابع یمن به مردم این کشور است.
منبع: رویترز