باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ژانگ هانهوی، سفیر چین در مسکو، هشدار داد که توسعه تسلیحات هسته‌ای ژاپن، تعادل استراتژیک در شمال شرقی آسیا را مختل می‌کند و می‌تواند به یک مسابقه تسلیحاتی هسته‌ای در منطقه منجر شود.

او به خبرگزاری تاس گفت که پکن از توکیو می‌خواهد که «بازی با آتش» در مورد مسئله تسلیحات هسته‌ای را متوقف کند. سفیر چین هشدار داد که اگر جناح راست ژاپن به دنبال کردن سیاست‌های هسته‌ای خطرناک ادامه دهد، ژاپن بار دیگر در معرض محکومیت تاریخی و پاسخگویی قرار خواهد گرفت.

نیکولای نوزدرف، سفیر روسیه در توکیو، پیش از این اظهار داشت که کنار گذاشتن وضعیت خود به عنوان یک کشور غیرهسته‌ای توسط ژاپن منجر به اتخاذ اقدامات متقابل از سوی سایر کشور‌ها خواهد شد و خاطرنشان کرد که چنین تصمیمی از سوی توکیو تنش‌ها در منطقه آسیا و اقیانوسیه را تشدید خواهد کرد.

این اظهارات در زمانی مطرح می‌شود که سیاست دفاعی ژاپن دستخوش تغییر عمده‌ای شده و توکیو با خرید موشک‌های تاماهاک ساخت آمریکا و افزایش هزینه‌های نظامی موافقت کرده است، اقدامی که چین و روسیه آن را تهدیدی برای امنیت منطقه‌ای توصیف کرده‌اند.

منبع: آر تی