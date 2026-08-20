تمهیدات ترافیکی پلیس راهور برای برگزاری مراسم بزرگ عید بیعت به مناسبت نهم ربیع الاول در میدان حضرت ولیعصر (عج)

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ ضمن تبریک به مناسبت نهم ربیع الاول از اجرای طرح و اعمال محدودیت‌های انتظامی-ترافیکی ویژه و هماهنگی پلیس با سایر مبادی ذیربط نسبت به تامین نظم و ایمنی برگزاری مراسم عید بیعت که از ساعت: ۲۰:۳۰  روز جمعه مورخ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ در میدان حضرت ولیعصر (عج) برگزار می‌گردد، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سید ابوالفضل موسوی پور رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بدین منظور محدودیت‌های تردد در دو مرحله به اجرا گذاشته میشود «مرحله اول» محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۶:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ از سمت شمال در خیابان ولیعصر (عج) ازتقاطع زرتشت، جنوب خیابان ولیعصر (عج) از تقاطع خیابان طالقانی، شرق خیابان کریمخان تقاطع حافظ و از سمت غرب خیابان  فلسطین می‌باشد. 

وی در ادامه افزود: مرحله دوم محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۱۹:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ از سمت شمال در خیابان مطهری و خیابان فاطمی، جنوب خیابان انقلاب اسلامی، شرق خیابان شهید قرنی و از سمت غرب خیابان حجاب تا عادی شدن و پایان مراسم میباشد. 

 موسوی پور محل‌های مجاز پارک خودرو‌های شخصی را نیز در خیابان‌های فاطمی، مطهری، مفتح و کلیه معابر اصلی و فرعی «خارج از محدوده توقف ممنوع  و محل مجاز پارک اتوبوس ها» اعلام کرد؛ و نکته مهم آنکه در محل‌هایی که امکان پارک مورب میسر باشد همکاری لازم صورت پذیرد.

سردار موسوی پور با تأکید بر ضرورت رعایت اصول ایمنی توسط موتورسیکلت‌سواران اظهار کرد: کلاه ایمنی «کلاه زندگی» مهم‌ترین سپر دفاعی در برابر صدمات ناشی از حوادث رانندگی است. استفاده از کلاه ایمنی استاندارد برای راننده و ترک‌نشین موتورسیکلت الزامی است و می‌تواند تا حد زیادی از شدت آسیب‌های جانی در هنگام وقوع تصادفات بکاهد.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به ضرورت مدیریت تردد در روز برگزاری این مراسم به شهروندان تهرانی و همچنین مراجعه‌کنندگان توصیه کرد تا جایی که امکان دارد از وسایل حمل‌ونقل عمومی به‌ویژه مترو، اتوبوس و تاکسی استفاده کنند تا ضمن تسهیل در رفت‌وآمد از ایجاد ترافیک در معابر اطراف محل برگزاری مراسم جلوگیری شود.

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برچسب ها: پلیس راهور تهران بزرگ ، میدان ولیعصر
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