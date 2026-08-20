۴۸ ساعت عملیاتی پلیس؛ گزارش یک بازه طلایی

فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در ۴۸ ساعت گذشته، پلیس با اجرای طرح‌های ارتقای امنیت در سطح کشور، همزمان در موضوعات دارای اولویت از جمله مبارزه با سوداگران مواد مخدر، قاچاقچیان سوخت و سلاح غیر مجاز و ... توفیقات خوبی حاصل نمود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار «احمدرضا رادان»، فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: در ۴۸ ساعت گذشته، پلیس با اجرای طرح‌های ارتقای امنیت در سطح کشور، همزمان در موضوعات دارای اولویت از جمله مبارزه با سوداگران مواد مخدر، قاچاقچیان سوخت و سلاح غیر مجاز و ... توفیقات خوبی حاصل نمود.

وی افزود: حاصل این عملیات شبانه روزی، کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع موادمخدر، ۷۸۶ هزار لیتر سوخت قاچاق، ۴۳۰ قبضه انواع سلاح و دستگیری تعداد زیادی از مجرمان در این حوزه‌ها بود.

سردار رادان افزود: کشف ۱۷ تن و ۷۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در یک بازه ۴۸ ساعته، یک رکورد عملیاتی قابل توجه است؛ حاصل رصد شبانه روزی شبکه‌های قاچاق، اقدامات هوشمندانه در محور‌های مواصلاتی و انهدام کارگاه‌های تولید و دپوی مواد بود که این مقدار مواد، اگر به دست مصرف کننده می‌رسید، می‌توانست جان هزاران جوان را نشانه بگیرد و خانواده‌های زیادی را درگیر کند.

 فرمانده کل انتظامی درباره کشف سوخت و سلاح هم گفت: در حوزه سوخت، ۷۸۶ هزار لیتر انواع فرآورده نفتی قاچاق کشف و توقیف شد. این حجم سوخت، بیت المال است که در شبکه‌های قاچاق در حال خارج شدن از چرخه قانونی بود و با ورود به بازار آزاد، هم به اقتصاد کشور آسیب می‌زد و هم یارانه را هدف قرار می‌داد که بحمدالله در این حوزه هم همکاران پر تلاشم، اقدامات ارزشمندی داشتند.

سردار رادان در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در حوزه مبارزه با قاچاقچیان سلاح غیر مجاز نیز ۴۳۰ قبضه انواع سلاح شامل ۱۱۸ قبضه سلاح جنگی و ۳۱۲ قبضه سلاح شکاری کشف شد. 

وی گفت: سلاح جنگی، ابزار اصلی باند‌های مسلح، سارقان و مخلان امنیت است؛ خارج کردن این حجم سلاح از چرخه جرائم، یعنی کاهش ظرفیت خشونت در جامعه و امنیت بیشتر برای مردم.

برچسب ها: فرمانده انتظامی کل کشور ، عملیات پلیس
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