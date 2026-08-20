رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به کربلا در دومین روز از سفر هیأت پارلمانی ایران به عراق، به زیارت حرم حضرت اباالفضل العباس (ع) مشرف شد و با تولیت عتبه عباسی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی که به دعوت همتای عراقی خود در رأس یک هیأت پارلمانی به عراق سفر کرده است، ظهر امروز (پنجشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۵) پس از دیدار و رایزنی با مقامات ارشد سیاسی عراق در بغداد، برای شرکت در مراسم چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب در کربلا، به نمایندگی رهبر معظم انقلاب وارد کربلا شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بدو ورود به کربلا با استقبال تولیت عتبه عباسیه به زیارت حرم حضرت اباالفضل عباس (ع) مشرف شد.

محمدتقی نقدعلی رئیس گروه دوستی پارلمانی ایران و عراق، مهدی فلاح نایب رئیس و شهین جهانگیری عضو این گروه و همچنین سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، رئیس قوه مقننه را در این سفر همراهی می‌کنند.

برچسب ها: قالیباف ، عراق
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