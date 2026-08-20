وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با محکومیت شدید تحریم‌های اقتصادی جدید آمریکا علیه ایران، این اقدام را مصداق «تروریسم اقتصادی» و «جنایت علیه بشریت» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - متن بیانیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که امروز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه منتشر شد، به شرح زیر است:

هیات‌حاکمه آمریکا همزمان با سالروز کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، مدعی اعمال تحریم‌های گسترده اقتصادی و تجاری علیه ملت ایران شد. این اقدام نه فقط نشانه دیگری از تداوم ۷۳ سال عناد و دشمنی سیاستگزاران آمریکایی با مردم ایران است بلکه اثبات‌کننده ماهیت ضد بشری، قانون‌شکن و استکباری هیات حاکمه آمریکا است.

بدون تردید تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران که حقوق بنیادین انسانی تک‌تک شهروندان ایرانی را هدف قرار داده است، مصداق "تروریسم اقتصادی" و "جنایت علیه بشریت" است و آمران و عاملان این تحریم‌ها به دلیل ارتکاب چنین جنایات شنیعی مستوجب محاکمه و مجازات هستند.

این تحریم‌ها که متعاقب جنگ‌های تحمیلی یک‌سال و نیم اخیر آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران و ناکامی در پیشبرد اهداف اهریمنی آنها برای وادار کردن ملت ایران به تسلیم در برابر مطامع غیرقانونی و ضد بشری صورت می‌گیرد، صرفا سیاهه جنایات ارتکابی آمریکا علیه ایران را طولانی‌تر می‌کند، اما بدون تردید کوچکترین اثری در عزم ایرانیان برای صیانت از استقلال، عزت و حاکمیت ملی ایران نخواهد داشت.

تحریم و فشار اقتصادی روی دیگر سکه جنگ و تجاوز نظامی است و اعتیاد بیمارگونه آمریکا به این دو نه فقط صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدیدی عینی قرار داده بلکه تمدن انسانی را دچار انحطاط اخلاقی بی‌سابقه‌ای کرده است. بر این اساس، هر دولتی که به اصول و اهداف منشور ملل متحد از جمله اصل احترام به حاکمیت ملی کشور‌ها باور دارد، نمی‌تواند نسبت به استمرار قانون‌شکنی و ستیزه‌جویی آشکار آمریکا در قبال هنجار‌های بنیادین بین‌المللی بی‌تفاوت باشد.

اقدام آمریکا در اعلام پرطمطراق تحریم‌های جدید، در عین اینکه اعتراف صریح به ارتکاب جنایت علیه بشریت تلقی می‌شود، تداوم سیاستی است که پیشاپیش آزموده و شکست‌خورده است و آزمودن مجدد آن قطعا نتیجه‌ای جز تکرار ناکامی‌های گذشته و رسوایی طراحان و عاملان این سیاست نخواهد داشت و البته مسئولیت پیامد‌ها و تبعات آن بر عهده دولت آمریکا و طراحان و مجریان این سیاست خواهد بود.

وزارت امور خارجه ضمن محکوم‌کردن شدید اقدام آمریکا در تشدید تحریم‌های غیرقانونی و ضد بشری علیه ملت ایران تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در دفاع از امنیت و منافع ملی خود و مقابله با هجمه‌ها و فشار‌های نظامی، اقتصادی، سیاسی و روانی آمریکا ثابت قدم و مصمم است. جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر توانمندی‌های بی‌بدیل ملی و با در نظرداشتن تجارب ۷ دهه مقاومت همه جانبه در برابر سیاست فشار، مداخله، تجاوز نظامی و تروریسم دولتی آمریکا علیه ایران، از همه ابزار‌ها و ظرفیت‌ها برای دفع شرارت دشمن آمریکایی-صهیونیستی و صیانت از منافع ملی ایران بهره خواهد گرفت.

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، تحریم ، آمریکا
خبرهای مرتبط
سخنگوی وزارت خارجه ادعای امارات ‌مبنی بر پرتاب موشک از سوی ایران را رد کرد
غریب‌آبادی: ملت ایران در برابر فشار عقب‌نشینی نمی‌کند
عراقچی: تهدید عملیات اقتصادی علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران مالی است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سردار محبی: با وقوع جنگ جدید، تسلیحات مخرب‌تری به کار می‌گیریم
وزارت دفاع: صنعت دفاعی را متناسب با تجربه جنگ‌های اخیر بازآفرینی و به روز می‌کنیم 
عراقچی: تهدید عملیات اقتصادی علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران مالی است
رایزنی قالیباف و رئیس شورای عالی قضایی عراق در بغداد
غریب‌آبادی: ادعای شکست ایران تنها ناشی از محاسبات غلط است
هرگونه خطای محاسباتی عواقب ناگواری برای دشمن خواهد داشت
رئیس مجلس به کربلا رسید
رونمایی کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴»
برگزاری نشست رئیس مجلس با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی
تشرف قالیباف به حرم حضرت اباالفضل (ع) و دیدار با تولیت عتبه عباسی
آخرین اخبار
قالیباف: ملت ایران و عراق نپذیرفتند سرنوشت‌شان را دولت‌های غربی بنویسند
وزارت خارجه: تحریم‌های جدید آمریکا مصداق تروریسم اقتصادی و جنایت علیه بشریت است
تشرف قالیباف به حرم حضرت اباالفضل (ع) و دیدار با تولیت عتبه عباسی
وزارت دفاع: صنعت دفاعی را متناسب با تجربه جنگ‌های اخیر بازآفرینی و به روز می‌کنیم 
رئیس مجلس به کربلا رسید
هرگونه خطای محاسباتی عواقب ناگواری برای دشمن خواهد داشت
عارف: شورا‌های عالی نباید در امور اجرایی دانشگاه‌ها دخالت کنند
برگزاری نشست رئیس مجلس با فعالان اقتصادی ایرانی و عراقی
مشاور امنیت ملی عراق با قالیباف دیدار کرد
سردار محبی: با وقوع جنگ جدید، تسلیحات مخرب‌تری به کار می‌گیریم
غریب‌آبادی: ادعای شکست ایران تنها ناشی از محاسبات غلط است
رایزنی قالیباف و رئیس شورای عالی قضایی عراق در بغداد
عراقچی: تهدید عملیات اقتصادی علیه ایران، برای انحراف افکار عمومی آمریکا از بحران مالی است
رونمایی کتاب «گزارش سال تروریسم در ایران ۱۴۰۴»
عطریانفر: خطر درگیری جدید در مرزهای غربی وجود دارد/ تورم ترکیبی از تحریم و کاهش ارزش پول ملی است
ایران در مسیر بازدارندگی حداکثری
افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی است/ وضعیت ذخایر بنزین مناسب است
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۲۹ مرداد
تماس تلفنی وزیر امور خارجه با فرمانده ارتش پاکستان
پزشکیان: زنان با نوآوری و اراده، پیشگام ارتقای کیفیت زندگی جامعه باشند
قالیباف: ایران و عراق امکان خلق فرصت‌های بی‌نظیر در کشورهای منطقه دارند