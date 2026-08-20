وزیرجهاد کشاورزی گفت: برنامه جبران خسارت ۶ هزار میلیارد تومانی واردشده به صیادان در هیئت دولت در حال تدوین است.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری قزلچه وزیر جهاد کشاورزی در حاشیه نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان هرمزگان در گفتوگو با خبرنگاران، ضمن ادای احترام به مردم شریف استان هرمزگان، به تشریح پروژههای افتتاحی هفته دولت در بخش کشاورزی پرداخت و اظهار داشت: در سطح کشور، مجموعه جهاد کشاورزی ۱۹۲۵ طرح و پروژه عمرانی و تولیدی را با اعتباری بالغ بر ۴۹.۵ هزار میلیارد تومان (۴۹.۵ همت) آماده بهرهبرداری کرده است.
وی با اشاره به سهم ویژه استان هرمزگان از پروژههای هفته دولت افزود: نکته حائز اهمیت این است که از مجموع ۴۹.۵ همت اعتبارات افتتاحی کشور، ۱۴.۵ هزار میلیارد تومان آن متعلق به استان هرمزگان است که نشاندهنده حجم بالای سرمایهگذاریها و توجه ویژه دولت به این استان ساحلی است.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: پروژههای استان هرمزگان عمدتاً در حوزههای توسعه شیلات و آبزیپروری، زیرساختهای ذخیرهسازی گندم و احداث سیلو، توسعه گلخانهها و طرحهای زیربنایی آب و خاک است علاوه بر این، مجموع پروژههای عمرانی قابل افتتاح در سایر بخشهای استان نیز در هفته دولت به ۹۲ همت میرسد.
نوری قزلچه با تمجید از نقش راهبردی جامعه صیادی استان هرمزگان در امنیت غذایی کشور گفت: نخستین هدف از سفر به استان هرمزگان، حضور در جمع صیادان و قدردانی از ایثار و زحمات ماندگار این عزیزان بود جامعه صیادی هرمزگان در دوران جنگ، زیر بمباران دشمن و در شرایط سخت جنگی نه تنها تولید را متوقف نکردند، بلکه با جهاد شبانهروزی خود، حجم صید را به میزان چشمگیری افزایش دادند.
وی افزود: حضور شجاعانه صیادان در دریا در سختترین روزها، کشور را از واردات هزاران تن ماهی بینیاز کرد و یک حماسه ماندگار در حوزه امنیت غذایی به ثبت رساند.
وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم درباره میزان خسارات وارده به جامعه صیادی و شناورها در جریان جنگ تأکید کرد: برآوردها و احصای دقیق خسارات انجام شده است میزان خسارت مستقیم واردشده به شناورها و تجهیزات صیادان حدود ۶ هزار میلیارد تومان (۶ همت) برآورد شده است؛ البته خسارات غیرمستقیم این بخش تا ۱۵ همت نیز تخمین زده میشود.
نوری قزلچه در پایان خاطرنشان کرد: برنامهریزی جامع برای جبران این خسارات در هیئت دولت در حال انجام است تا بتوانیم با تخصیص اعتبارات لازم، بخشی از آسیبهای واردشده به این قشر زحمتکش و ایثارگر را جبران کنیم.