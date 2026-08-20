باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

حال و هوای حرم مطهر رضوی در مراسم بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» + فیلم

مراسم بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران» از سوی رهبر معظم انقلاب در حرم مطهر امام رضا علیه‌السلام با قرائت زیارت امین‌الله آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تصاویری از حال و هوای حرم مطهر رضوی پیش از آغاز مراسم بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» مشاهده می کنید.

مطالب مرتبط
حال و هوای حرم مطهر رضوی در مراسم بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» + فیلم
young journalists club

پویش «ایران همدل» به نیابت از رهبر شهید + فیلم

حال و هوای حرم مطهر رضوی در مراسم بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» + فیلم
young journalists club

برآورده شدن آرزوی قاری نوجوان برای قرائت قرآن در محضر رهبر شهید انقلاب + فیلم

حال و هوای حرم مطهر رضوی در مراسم بزرگداشت چهلم تدفین «آقای شهید ایران» + فیلم
young journalists club

ویدئوی زمان‌گریز از مسیر رواق دارالذکر و مزار رهبر شهید + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم
۸۷۲

کشورهای عرب باید با واقعیت ایران قدرتمندتر و کنترل آن بر تنگه هرمز کنار بیایند + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم
۷۱۹

مصرف چای و قهوه به تسکین سر درد کمک می‌کند! + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم
۷۱۷

تفاوت ریزبینی افراطی و دقت + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم
۶۷۷

والدینی که بیشتر از فرزندان استرس کنکور را دارند + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
ایران؛ قله پزشکی و سلامت + فیلم
۴۹۹

ایران؛ قله پزشکی و سلامت + فیلم

۲۹ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha