باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - در پی ناکامی عملیات نظامی آمریکا علیه ایران، «اسکات بسنت» وزیر خزانهداری آمریکا مدعی شد که این کشور دیگر به دنبال آغاز عملیات نظامی علیه ایران نیست و به جای آن فشار اقتصادی زیادی اعمال خواهد کرد.
او در مصاحبه با شبکه سیانبیسی گفت: «اگر ما حداکثر فشار اقتصادی را اعمال کنیم، احتمالاً دیگر شاهد آغاز مجدد یک عملیات نظامی گسترده نخواهیم بود. این بزرگترین انزوای اقتصادی هماهنگشده در تاریخ جهان خواهد بود. یا با ما هستید یا علیه ما».
پیش از او، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ضمن تکرار لفاظیهای خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که امروز (پنجشنبه) «خردکنندهترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام میکند».
در ادامه، چین با این کارزار اقتصادی مخالفت کرده و بر ابزارهای دیپلماتیک برای پایان دادن به درگیری تأکید کرد. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در پکن گفت که «اعمال تحریم و فشار کمکی به حل مسئله نمیکند» و اینکه «چین از طرفهای مربوطه میخواهد که اقدامات مسئولانهای انجام دهند و مسائل را از طریق دیپلماتیک و سیاسی حل کنند».
دولت ترامپ هنوز مشخص نکرده است که منظور او از تحریمهای بیسابقه چیست. اما قصد او برای آغاز یک کارزار اقتصادی علیه ایران در حالی بیان میشود که بیش از شش ماه پس از آغاز حملات نظامی علیه ایران، رسانههای متعدد از «شکست» این رویکرد صحبت میکنند.
به طور مثال، تریتا پارسی، معاون اجرائی اندیکشده کوئینسی در یک یادداشت تحلیلی که اخیرا منتشر شده، مینویسد: «ترامپ در عرصه نظامی شکست خورد، اما تصور میکند میتواند در عرصه اقتصادی پیروز شود. آمریکا گزینههای نظامی خود را از دست داده است. روشنترین نشانه این وضعیت آن است که دولت ترامپ، حتی در شرایطی که تهران همچنان به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز حمله میکند، حمله به اهداف ایرانی را متوقف کرده است».
در هفتههای اخیر، رسانهها از کاهش بیسابقه ذخایر تسلیحات دقیق آمریکایی خبر دادهاند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از منابع آگاه اعلام کرده که در واقع کمبود تجهیزات دقیق نظامی مانع حمله مجدد ترامپ به ایران شد.
منبع: الجزیره