باشگاه خبرنگاران جوان - انتخاب مهدکودک برای بسیاری از والدین، تنها یک تصمیم اداری یا مکانی برای نگهداری کودک در ساعات کاری است، اما واقعیت این است که این انتخاب، یکی از مهمترین تصمیمهای تربیتی دوران خردسالی محسوب میشود. کودک بین ۲ تا ۶ سال، نه فقط از نظر جسمی که از نظر روانی، اجتماعی، اخلاقی و مذهبی در حساسترین مرحله شکلگیری شخصیت خود قرار دارد. یک مهدکودک نامناسب میتواند آسیبهای جبرانناپذیری را وارد کند که تا سالها در رفتار و باورهای کودک باقی میماند.
امنیت فیزیکی، نخستین شرط انتخاب است. مهدکودکی که استانداردهای ایمنی (نردههای محکم، پریزهای ایمن، وسایل بازی استاندارد و...) را رعایت نکند، کودک را در معرض خطر آسیبهای بدنی قرار میدهد. همچنین رعایت بهداشت فردی و جمعی، تهویه مناسب، و کیفیت غذای سروشده، تأثیر مستقیم بر سیستم ایمنی و رشد جسمی دارد. کودکی که مدام بیمار میشود یا دچار سوءتغذیه است، بخش بزرگی از انرژی خود را برای بهبودی صرف میکند نه برای رشد ذهنی و عاطفی.
مهدکودک، اولین اجتماع رسمی کودک خارج از خانواده است. برخورد مربیان با گریه، عصبانیت یا خجالت کودک، الگوی او برای مدیریت هیجانات میشود. محیطی که در آن به احساسات کودک بیتوجهی یا با تنبیه و تحقیر پاسخ داده شود، زمینهساز اضطراب، کمرویی یا پرخاشگری خواهد بود. در مقابل، مهدی که مربیان آن با صبر و همدلی رفتار میکنند، به کودک میآموزد که احساساتش ارزشمند است و او توانایی کنارآمدن با چالشها را دارد. این سرمایهای برای سلامت روان در تمام عمر است.
کودک در این سن، مفاهیم درست و نادرست، خوب و بد، عدالت و ظلم را نه از طریق آموزش مستقیم که از طریق مشاهده رفتار بزرگسالان و جو حاکم بر محیط میآموزد. مهدکودکی که با عوامل اجرایی و آییننامههایش به تفاوتهای فردی احترام میگذارد، راستگویی و مهربانی را در عمل تمرین میکند و با کودک همانطور رفتار میکند که انتظار دارد او با دیگران رفتار کند، در واقع بنیان وجدان اخلاقی کودک را میسازد. اگر در این سالها کودک شاهد بیعدالتی، دروغ یا بیاحترامی در مهد باشد، این الگوها در ضمیر ناخودآگاهش حک میشود و بعدها باورهای اخلاقی او را شکل میدهد، حتی اگر خانواده در خانه کاملاً متعهد باشد.
این بخش عمیقترین و پنهانترین تأثیر را بر هویت کودک میگذارد. کودک خردسال، مفهوم خدا، دعا، یا معنویت را از طریق حس و تجربه درک میکند، نه از طریق استدلال.
_ با کودک با مهربانی بیچونوچرا رفتار کند (چون این اولین تصویر از رحمت الهی است).
_ لحظات سکوت، آرامش و شکرگزاری را (مثلاً پیش از غذا یا پس از بازی) بهعنوان یک عادت لذتبخش، نه یک دستور خشک، تمرین کند.
_ در مناسبتهای مذهبی، بهجای شلوغی و تشریفات سطحی، بر معانی ساده مثل دوستداشتن، بخشش و کمک به دیگران تأکید کند.
_ به سؤالات فلسفی کودک (مثل «خدا کجاست؟») با پاسخهای متناسب با سن و سرشار از احترام، نه طرد یا پاسخهای ترسآور، پاسخ دهد.
در واقع مهد دارد نخستین نگاره ذهنی کودک از دین را ترسیم میکند. اگر این نگاره با ترس، اجبار، یا رفتارهای دوگانه (حرف خوب، عمل بد) همراه شود، کودک تا سالها از معنویت گریزان خواهد ماند. اما اگر مهد، فضایی باشد که کودک در آن آرامش، محبت بیقیدوشرط و نظم معناگرا را تجربه کند، این خاطره، ریشه ایمان قلبی او در بزرگسالی خواهد شد. هماهنگی این فضا با باورهای خانوادگی نیز از سردرگمی هویتی کودک جلوگیری میکند.
مهدکودک خوب، بستری برای آموختن مشارکت، نوبت گرفتن، حل اختلاف با همسالان و تحمل ناکامی است. اما اگر برنامه مهد بیش از حد ساختاریافته یا برعکس، کاملاً بیقاعده باشد، این فرصت از بین میرود. محیط ایدهآل، تعادلی بین بازی آزاد و فعالیتهای گروهی هدفمند ایجاد میکند تا کودک بتواند هم استقلال فردی و هم همکاری جمعی را تجربه کند.
مهدکودک فقط یک مکان نیست؛ یک زیستبوم تربیتی است. در انتخاب آن، بهجای زیبایی ساختمان یا شهرت اسمی، به این سؤالات پاسخ دهید: مربیان چگونه با کودک بهانهگیر یا پرخاشگر رفتار میکنند؟ آیا خطمشی اخلاقی و تربیتی مشخصی دارند؟ فضای معنوی حاکم، آرامشبخش است یا تنشزا؟ به نیازهای فردی و سؤالات وجودی کودکان توجه میشود؟ و...
بهخاطر داشته باشیم که هزینههای یک انتخاب اشتباه، نه بهصورت فوری، بلکه در قالب کاهش اعتمادبهنفس، مشکلات رفتاری در مدرسه، گریز از معنویت، یا ضعف در روابط عاطفی در نوجوانی و بزرگسالی، خود را نشان میدهد. پس این تصمیم را با وسواس، تحقیق میدانی، و گفتگو با والدین دیگر بگیریم. سرمایهگذاری روی این چند سال، در واقع سرمایهگذاری روی شخصیت، اخلاق، ایمان و سلامت روان کودکی است که قرار است فردایی سازنده باشد و آینده فرزندمان، ارزش این دقت و وقتگذاری را دارد.
منبع: فارس