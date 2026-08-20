مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان از ارائه بیش از ۱۰هزار و ۳۰۰ آموزش و انجام ۹۶ عملیات نجات موفق در سواحل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی سلیمی مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان با ارائه جدیدترین آمار از طرح سالم‌سازی دریا، از اجرای گسترده این طرح در سواحل استان تا ۲۹ مرداد ماه خبر داد و گفت: از ابتدای تیرماه تاکنون، ۱۰هزار و ۳۹۹ مورد آموزش چهره‌به‌چهره به گردشگران در خصوص خطرات دریا و رفتارهای ایمن ارائه شده است و همچنین ۱۶,۰۶۳ هشدار پیشگیرانه برای دوری از مناطق ممنوعه و خطرآفرین صادر شده که نقش مؤثری در کاهش حوادث داشته است.
وی افزود: تیم‌های امدادی و درمانی مستقر در سواحل، ۸۳۱ خدمت درمانی سرپایی شامل پانسمان، درمان مصدومیت‌های جزئی و دررفتگی‌ها را به مسافران ارائه کرده‌اند و همچنین ۹۶ عملیات نجات موفق توسط ناجیان غریق و تیم‌های شناور امدادی انجام شده که از غرق‌شدگی گردشگران جلوگیری کرده است.
هادی سلیمی با اشاره به عملکرد شهرستان‌ها، تصریح کرد: شهرستان‌های آستارا و تالش بیشترین حجم اقدامات امدادی و پیشگیرانه را به خود اختصاص داده‌اند. رضوانشهر نیز با برنامه‌های آموزشی گسترده، در آگاهی‌بخشی گردشگران پیشتاز بوده است. در بازه‌های ۱۰ روزه، نیمه دوم مرداد (۱۱ تا ۲۹) بیشترین حجم اقدامات را به خود اختصاص داده است.
مدیر عامل جمعیت هلال‌احمر استان گیلان در پایان با قدردانی از همکاری فرمانداری‌ها، اداره ورزش و جوانان، ناجیان غریق و تیم‌های آگاهی‌بخش، خاطرنشان کرد: استقبال مطلوب گردشگران و افزایش زمان ماندگاری آن‌ها در سواحل، نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات انجام‌شده است. امیدواریم با رفع چالش‌ها و تقویت زیرساخت‌ها، سال آینده نیز شاهد ارتقای کیفی خدمات در سواحل استان باشیم.

منبع: روابط عمومی 

برچسب ها: غریق ، نجات
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