عملیات تجارت دریایی انگلیس از سوار شدن شش فرد مسلح به یک نفتکش در خلیج عدن و به دست گرفتن کنترل آن خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO) روز پنجشنبه اعلام کرد که شش مرد مسلح سوار بر یک نفتکش در خلیج عدن در سواحل یمن شده و پس از تغییر مسیر آن به سمت سومالی، کنترل آن را به دست گرفته‌اند.

طبق به‌روزرسانی بعدی این آژانس، شش مرد مسلح موفق شدند سوار شوند، کنترل آن را به دست بگیرند و آن را مجبور به تغییر مسیر به سمت سومالی کنند.

مقامات انگلیی نام نفتکش، پرچمی که بر آن نصب شده یا نهادی که مسئول کنترل آن است را فاش نکردند و همچنین اطلاعاتی در مورد ایمنی خدمه یا وضعیت کشتی پس از تغییر مسیر ارائه ندادند.

این حادثه در منطقه دریایی که خلیج عدن را به اقیانوس هند متصل می‌کند، یک گذرگاه کلیدی برای تجارت بین‌المللی، در بحبوحه خطرات امنیتی مداوم برای دریانوردی در نزدیکی شاخ آفریقا رخ داده است.

این آژانس انگلیسی پیش از این در ماه‌های اخیر چندین حادثه امنیتی در خلیج عدن و آب‌های اطراف یمن، از جمله تلاش برای ورود به کشتی‌ها، نزدیک شدن به قایق‌های حامل افراد مسلح و حمله به کشتی‌های تجاری را ثبت کرده بود.

منبع: المیادین