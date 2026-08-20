باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور، از ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراههای منتهی به تهران خبر داد و گفت: در حال حاضر در برخی محورهای مواصلاتی شمال کشور و مسیرهای منتهی به پایتخت، ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی اظهار کرد: در محور هراز در مسیر رفت و برگشت، محدوده سهراهی چلاو، ترافیک سنگین است.
محرابینیا افزود: در محور چالوس در مسیر جنوب به شمال نیز در محدوده بیلقان و حدفاصل پل زنگوله تا سیاهبیشه ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، حدفاصل ولیآباد تا سیاهبیشه، ترافیک سنگین جریان دارد.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه در مسیر جنوب به شمال، محدوده شهرهای دماوند و پل سفید با ترافیک سنگین مواجه است.
وی همچنین از ترافیک سنگین در محور قدیم تهران ـ بومهن در محدوده تقاطع اتوبان شهید بابایی و پیچهای جاجرود در مسیر رفت و برگشت خبر داد.
محرابینیا گفت: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره ۴ ترافیک سنگین گزارش شده است.
وی درباره وضعیت تردد در سایر محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در آزادراه تهران ـ شمال، آزادراه قزوین ـ رشت و محور فیروزکوه در مسیر شمال به جنوب و همچنین آزادراه پردیس ـ تهران روان است.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیکی آزادراههای منتهی به تهران بیان کرد: در آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین، حدفاصل شهرک جهاننما تا استاندارد و همچنین حدفاصل پلیس راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و پل فردیس تا پل کلاک، ترافیک سنگین گزارش شده است.
محرابینیا همچنین درباره وضعیت جوی محورهای مواصلاتی گفت: پدیده مهگرفتگی در برخی از محورهای استان مازندران گزارش شده و رانندگان باید هنگام تردد در این مناطق، ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای مقابل را حفظ کنند.