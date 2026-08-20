استاندار آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه به ظرفیت‌های استان گفت: آذربایجان‌غربی سرشار از مواهب طبیعی، تاریخی، گردشگری، مرزی، معدنی و صنایع‌دستی است و اگر تنها ظرفیت استان گردشگری بود، باز هم می‌توانستیم با تکیه بر آن آذربایجان‌غربی را آباد کنیم

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی در جلسه شورای راهبردی میراث‌فرهنگی آذربایجان‌غربی با بیان اینکه خداوند مجموعه‌ای کم‌نظیر از ظرفیت‌های طبیعی را در این استان قرار داده، افزود: متأسفانه در گذشته آن‌گونه که باید برای اماکن تاریخی و گردشگری احساس مسئولیت نشده و زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی متناسب با شأن مردم و گردشگران در بسیاری از این اماکن ایجاد نشده است.

وی همچنین با بیان اینکه ظرفیت‌های استان هنوز به‌طور کامل شناخته نشده، خاطرنشان کرد: آذربایجان‌غربی مرز، طبیعت، میراث تاریخی و گردشگری، صنایع‌دستی، ظرفیت لجستیکی و دریاچه ارومیه را دارد، اما هنوز نتوانسته‌ایم حس بهره‌وری از این ظرفیت‌ها را در استان ایجاد کنیم.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تغییر رویکرد مدیریتی نیز تأکید کرده و افزود: حدود ۹۰ درصد کارها بیش از آنکه به پول نیاز داشته باشد، به اراده جهادی نیاز دارد و من اجازه نخواهم داد حس بی‌مسئولیتی در آذربایجان‌غربی باقی بماند و برای پاک کردن این نگاه از مدیریت استان جدی هستم.

رحمانی همچنین با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت مردم و تشکل‌های اجتماعی، اضافه کرد: از ظرفیت تشکل‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد باید به‌صورت واقعی استفاده شود و بازارچه‌های صنایع‌دستی نیز باید فعال شوند و با اصلاح نگاه و روش‌های موجود، زمینه پول‌سازی و ارزش‌آفرینی برای استان فراهم شود.

وی در پایان بر ضرورت معرفی حرفه‌ای ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی تأکید کرده و افزود: میراث‌فرهنگی باید نسبت به تهیه و انتشار کتاب‌های وزین درباره ظرفیت‌های استان اقدام کند و آذربایجان‌غربی باید در قالب کتاب، بروشور و مستندهای مکتوب به شکلی شایسته معرفی شود.

منبع:استانداری

برچسب ها: استاندار آذربایجان غربی ، مسئولیت
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