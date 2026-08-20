وزیر خارجه ترکیه با همتایان مصری و سعودی خود، درباره موانع اجرای طرح صلح در غزه، تحولات سوریه و وضعیت تنگه هرمز رایزنی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز پنجشنبه در دو تماس تلفنی جداگانه با بدر عبدالعاطی، همتای مصری و فیصل بن فرحان، همتای سعودی خود، آخرین تحولات منطقه را مورد بحث و بررسی قرار داد.

فیدان در پستی در یک پلتفرم ترکی گفت که مذاکراتش با همتایان مصری و سعودی‌اش «موانع اجرای طرح صلح در نوار غزه و گام‌هایی که می‌توانیم برداریم را مورد بررسی قرار داده است».

وی با اشاره به اینکه در این گفت‌و‌گو‌ها همچنین آخرین تحولات سوریه مورد بحث قرار گرفت، افزود: ما حمایت قاطع خود را از برقراری صلح و ثبات در سوریه تأیید کردیم.

فیدان خاطرنشان کرد که آنها همچنین در مورد وضعیت تنگه هرمز و آخرین تحولات در مذاکرات جاری بین کشور‌های مورد اختلاف بحث و تبادل نظر کردند.

او افزود: «به عنوان سه کشور برادر که مشتاقانه منتظر صلح و رفاه در منطقه خود هستیم، به تقویت همکاری و هماهنگی میان خود در همه زمینه‌ها ادامه خواهیم داد.»

منبع: آناتولی

برچسب ها: وزیر خارجه ترکیه ، تنگه هرمز ، عربستان و مصر
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