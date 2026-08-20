آمریکا با فروش احتمالی هواپیمای سوخت‌رسان KC-۴۶A و تجهیزات مرتبط به قطر به ارزش ۴.۵ میلیارد دلار موافقت کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که با فروش احتمالی هواپیمای سوخت‌رسانی هوایی KC-۴۶A و تجهیزات مرتبط با آن به قطر، به ارزش تخمینی ۴.۵ میلیارد دلار، موافقت کرده است.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای اعلام کرد که پیمانکاران اصلی این قرارداد، بوئینگ، موتور‌های نظامی پرات‌اند ویتنی، آرتی‌ایکس و نورثروپ گرومن هستند و خاطرنشان کرد که این قرارداد هنوز منوط به طی مراحل نهایی و تأییدیه‌های مربوطه است. 

این قرارداد به عنوان بخشی از همکاری دفاعی نزدیک بین آمریکا و قطر، که میزبان پایگاه هوایی العدید، بزرگترین تاسیسات نظامی آمریکا در غرب آسیا است، منعقد شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: سوخت رسان ، هواپیمای سوخت رسان ، آمریکا و قطر
خبرهای مرتبط
شبکه ۱۲ اسرائیل:
آمریکا هواپیما‌های سوخترسان خود در اسرائیل را کاهش داده است
بلغارستان استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی را تصویب کرد
استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در اسرائیل؛ لغو روزانه ۵ هزار بلیت در فرودگاه بن‌گوریون
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
چین از آمریکا خواست فوراً تعرفه‌های پهپاد را لغو کند
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
کره جنوبی: کره شمالی تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
حملات روسیه به اوکراین با ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی
کاتس: اردوغان ترکیه را به ماجراجویی‌های خطرناکی در سوریه می‌کشاند
ترکیه: هیچ هیئت نظامی در پایگاه هوایی سوریه حضور نداشت
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
آخرین اخبار
آمریکا یک ناو دیگر را به منطقه اعزام کرد
آمریکا مجوز فروش سوخت‌رسان به قطر را صادر کرد
رایزنی فیدان با مصر و عربستان درباره غزه، سوریه و تنگه هرمز
ربایش یک نفتکش در خلیج عدن؛ کشتی به سمت سومالی منحرف شد
بسنت: بعید است آمریکا عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیرد
هشدار چین نسبت به هسته‌ای شدن ژاپن
حمله پهپادی انصارالله به تاسیسات آرامکو عربستان
کشف پرونده فساد میلیون‌دلاری در اوکراین با رد پای مقامات دفتر زلنسکی 
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
الشیبانی: ترکیه قصد ایجاد پایگاه نظامی در سوریه را ندارد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
ترکیه، مصر و قطر حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند
موج گرمای اروپا نزدیک به ۱۸ هزار قربانی در آلمان و اسپانیا گرفت
پوتین: روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشتاز جهان است
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
ترکیه: هیچ هیئت نظامی در پایگاه هوایی سوریه حضور نداشت
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی یمن
سئول: کره شمالی حدود ده موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران
حملات روسیه به اوکراین با ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی
چین از آمریکا خواست فوراً تعرفه‌های پهپاد را لغو کند
کاتس: اردوغان ترکیه را به ماجراجویی‌های خطرناکی در سوریه می‌کشاند
کره جنوبی: کره شمالی تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد
استرالیا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
آمار جدید پنتاگون از تلفات نظامیان آمریکا در جنگ ایران
بدهی آمریکا برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت
کاردار رژیم صهیونیستی در انگلیس احضار شد
شنیده شدن انفجار‌هایی در حومه درعای سوریه
ترامپ مدعی آغاز جنگ اقتصادی علیه ایران شد