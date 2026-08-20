باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت امور خارجه آمریکا امروز پنجشنبه اعلام کرد که با فروش احتمالی هواپیمای سوخترسانی هوایی KC-۴۶A و تجهیزات مرتبط با آن به قطر، به ارزش تخمینی ۴.۵ میلیارد دلار، موافقت کرده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که پیمانکاران اصلی این قرارداد، بوئینگ، موتورهای نظامی پراتاند ویتنی، آرتیایکس و نورثروپ گرومن هستند و خاطرنشان کرد که این قرارداد هنوز منوط به طی مراحل نهایی و تأییدیههای مربوطه است.
این قرارداد به عنوان بخشی از همکاری دفاعی نزدیک بین آمریکا و قطر، که میزبان پایگاه هوایی العدید، بزرگترین تاسیسات نظامی آمریکا در غرب آسیا است، منعقد شده است.
منبع: المیادین