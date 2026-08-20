سنتکام از اعزام یک ناو تهاجمی آبی-خاکی به آسیای غربی خبر داد و گفت که این ناو در دریای عرب مستقر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) امروز (پنجشنبه) اعلام کرد ناو «یو‌اس‌اس باکسر» در دریای عرب مستقر شده و در اجرای محاصره دریایی ایران مشارکت دارد. 

سنتکام ساعاتی پیش از استقرار ناو هواپیمابر «یو‌اس‌اس جورج واشنگتن» در دریای عرب خبر داده بود؛ قرار است این ناو جایگزین ناو آبراهام لینکلن شود که مدت‌ها است با وجود مشکلات متعدد در منطقه مستقر است. 

ناو لینکلن بیش از ۲۵۰ روز است که بدون توقف در سواحل به ماموریت خود ادامه داده و طی هفته‌های اخیر گزارش‌های متعددی از بحران سلامت روان خدمه آن منتشر شده بود.

مشخص نیست که ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن چه زمانی به ایالات متحده بازمی‌گردد یا اینکه آیا در طول مسیر در بندری توقف خواهد کرد یا خیر، اما این سفر کمی بیش از یک ماه طول می‌کشد.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: ناو آمریکایی ، آسیای غربی ، دریای عرب
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