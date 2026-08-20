مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت: دمای هوا طی روز‌های آینده در بسیاری از مناطق کشور خنک‌تر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:  امشب در برخی مناطق شرق گیلان، مازندران و گلستان و همچنین در ارتفاعات شمال غرب کشور، وقوع گاه با ابر و رگبارهای پراکنده  را شاهد هستیم. 

او گفت: امشب در برخی مناطق شرق گیلان، مازندران و گلستان و همچنین در ارتفاعات شمال غرب کشور، وقوع گاه با ابر و رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود. از بعدازظهر امروز و نیمه‌شب نیز در ارتفاعات هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس، احتمال وقوع رگبار همراه با رعدوبرق وجود دارد.

وی افزود: در مناطق شرق و جنوب شرق کشور، پدیده گرد و غبار همچنان فعال است؛ به طوری که برای فردا، افزایش شدت گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده است. رانندگان در این مناطق ضمن توجه به کاهش دید، نسبت به وضعیت جاده‌های مواصلاتی حساس باشند. سایر نقاط کشور وضعیت آرامی خواهند داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود دریاهای ایران در روز آینده متلاطم باشند.

او گفت: از نظر دمایی، از فردا (جمعه) تا اوایل هفته آینده، هوا در اکثر مرزهای کشور خنک‌تر خواهد شد. در تهران نیز روند کاهشی دما مشاهده می‌شود؛ به طوری که پس از امروز، دمای هوا از ۴۰ درجه در امروز به ۳۸ درجه سانتی گراد در جمعه، ۳۶ درجه در روز شنبه و ۳۵ درجه در روز یکشنبه خواهد رسید.

او بیان کرد:همچنین در تهران، احتمال وزش باد و وقوع گرد و غبار در بخش‌های غربی و جنوبی استان در ساعات بعدازظهر وجود دارد

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
وزش باد شدید در نواحی شمال شرق کشور
رگبار و رعد و برق در نواحی شمال غرب کشور
بارش پراکنده باران در نوار شمالی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
تکذیب ‌آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران
پلتفرم مسدود شده فروش طلای برخط مربوط به جنگ‌۱۲ روزه بود
یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مردادماه به حساب سرپرستان دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
الزام صنایع انرژی‌بر به خرید برق از تابلو برق سبز یا آزاد در شهریورماه
روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز از دست رفته است
بیش از ۴ هزار همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
عرضه برق نیروگاه‌های صندوق پروژه خورشیدی در بورس انرژی؛ گامی در جهت ناترازی+ فیلم
اسناد انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله مولی‌الموحدین و بانک ایران زمین به بانک مرکزی امضا شد
برخورد با بانک مرکزی در زمینه تعلل در پرداخت وام اشتغال از سوی مجلس
آخرین اخبار
دمای هوا خنک تر می شود
ترافیک سنگین در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
یارانه نقدی مرحله ۱۸۶ مردادماه به حساب سرپرستان دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
توزیع شیر مدارس راه حلی برای ارتقای سرانه مصرف
الزام صنایع انرژی‌بر به خرید برق از تابلو برق سبز یا آزاد در شهریورماه
اسناد انتقال دارایی‌های تعاونی اعتبار منحله مولی‌الموحدین و بانک ایران زمین به بانک مرکزی امضا شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵
برخورد با بانک مرکزی در زمینه تعلل در پرداخت وام اشتغال از سوی مجلس
پلتفرم مسدود شده فروش طلای برخط مربوط به جنگ‌۱۲ روزه بود
روزانه ۱۵ میلیون مترمکعب مصرف گاز از دست رفته است
تأمین اعتبار بانک‌ها برای پرداخت و ام اشتغال ضروری است
مصرف بنزین از ۹۸ میلیون به ۱۲۹ میلیون لیتر در روز رسید
بیش از ۴ هزار همت تسهیلات توسط شبکه بانکی پرداخت شد
تکذیب ‌آتش‌سوزی در پالایشگاه تهران
حدود ۱۵ درصد نیاز بنزین کشور باید از محل واردات تأمین شود/مصرف بنزین به ۱۳۵ میلیون لیتر در روز
پیگیر برقراری پروازهای خارجی هستیم
عرضه برق نیروگاه‌های صندوق پروژه خورشیدی در بورس انرژی؛ گامی در جهت ناترازی+ فیلم
یک گام تا آغاز معاملات گواهی سپرده پسته در بورس کالا/ چه کسانی می‌توانند گواهی پسته خریداری کنند؟
خرید تضمینی گندم به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن رسید
هشدار جدی به بانک‌های ناتراز؛ ناترازی بانکی، موتور تشدید تورم
مسئله برق و تأمین اجتماعی واحدهای تولیدی در حال پیگیری است
تخلیه خانه‌های سازمانی کلید خورد+فیلم
بانک مرکزی فعلا نرخ سود بانکی را تغییر نمی‌دهد/ از دلایل اصلی تورم در کشور، ناترازی بانک‌هاست
رقم واقعی تخلف در بازگشت ارز صادراتی ۸۱ میلیارد دلار در ۸ و نیم سال است