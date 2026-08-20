باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب در برخی مناطق شرق گیلان، مازندران و گلستان و همچنین در ارتفاعات شمال غرب کشور، وقوع گاه با ابر و رگبارهای پراکنده را شاهد هستیم.

او گفت: امشب در برخی مناطق شرق گیلان، مازندران و گلستان و همچنین در ارتفاعات شمال غرب کشور، وقوع گاه با ابر و رگبارهای پراکنده پیش‌بینی می‌شود. از بعدازظهر امروز و نیمه‌شب نیز در ارتفاعات هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان و جنوب شرق فارس، احتمال وقوع رگبار همراه با رعدوبرق وجود دارد.

وی افزود: در مناطق شرق و جنوب شرق کشور، پدیده گرد و غبار همچنان فعال است؛ به طوری که برای فردا، افزایش شدت گرد و خاک در شمال سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده است. رانندگان در این مناطق ضمن توجه به کاهش دید، نسبت به وضعیت جاده‌های مواصلاتی حساس باشند. سایر نقاط کشور وضعیت آرامی خواهند داشت. همچنین پیش‌بینی می‌شود دریاهای ایران در روز آینده متلاطم باشند.

او گفت: از نظر دمایی، از فردا (جمعه) تا اوایل هفته آینده، هوا در اکثر مرزهای کشور خنک‌تر خواهد شد. در تهران نیز روند کاهشی دما مشاهده می‌شود؛ به طوری که پس از امروز، دمای هوا از ۴۰ درجه در امروز به ۳۸ درجه سانتی گراد در جمعه، ۳۶ درجه در روز شنبه و ۳۵ درجه در روز یکشنبه خواهد رسید.

او بیان کرد:همچنین در تهران، احتمال وزش باد و وقوع گرد و غبار در بخش‌های غربی و جنوبی استان در ساعات بعدازظهر وجود دارد