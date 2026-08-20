باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گاگان دیپ باکشی، سرلشکر بازنشسته هندی حمله تندی به روند رو به رشد روابط بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان کرد و نسبت به پیامد‌های مستقیم آن بر امنیت ملی هند هشدار داد.

این مقام نظامی سابق تاکید کرد که دهلی نو، فارغ از فشار جنگ جاری بین رژیم تروریستی اسرائیل و تهران، منافع استراتژیک خود با تهران را فدا نخواهد کرد. باکشی با اشاره به تفاهمات استراتژیک حاصل شده در مکه بین آنکارا، ریاض و اسلام آباد، نسبت به تشکیل آنچه او «ناتوی سنی» در غرب آسیا نامید، هشدار داد.

این ژنرال با هشدار شدید به ترکیه اظهار داشت که این نزدیکی، واقعیت منطقه‌ای جدیدی را ایجاد می‌کند که با توجه به تشدید رقابت ژئوپلیتیکی در منطقه، «منبع نگرانی جدی» برای هند است.

باکشی در مورد روابط با رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرد که دوستی دهلی نو و تل آویو به معنای تسلیم شدن در برابر فشار یا کنار گذاشتن اصول استراتژیک نیست. او با صراحت اظهار داشت: «ما دوست هستیم، اما تحت حمایت شما نیستیم.»

او توضیح داد که هند «به شدت» به ایران به عنوان یک وزنه تعادل استراتژیک در برابر پاکستان نیاز دارد و اسلام آباد را اولین و جدی‌ترین تهدید امنیتی برای هند می‌داند که حتی از تهدید رو به افزایش چین در این زمینه پیشی می‌گیرد.

این ژنرال در استدلال خود از استفاده از «کارت بازدارنده هسته‌ای» دریغ نکرد و به شدت از رژیم تروریستی اسرائیل به خاطر آنچه که او «استاندارد‌های دوگانه» توصیف کرد، انتقاد کرد. او گفت: «ایران حتی یک بمب هسته‌ای هم ندارد، با این حال تهدیدی وجودی برای اسرائیل محسوب می‌شود. در مورد پاکستان چطور؟ کشوری با ۱۸۰ کلاهک هسته‌ای.»

او افزود که دهلی نو هیچ نگرانی واقعی از سوی اسرائیل یا محکومیت مشابهی از زرادخانه هسته‌ای پاکستان ندیده است، «زیرا این زرادخانه تهدیدی تلقی می‌شود که منحصرا متوجه هند است و نه اسرائیل.»

باکشی سخنان خود را با افشاگری ادعایی در مورد عمق همکاری نظامی بین آنکارا و اسلام آباد به پایان رساند و به آنچه او «عملیات سیندور» نامید، اشاره کرد. در این عملیات ادعا شد که ترکیه نزدیک به هزار پهپاد پیشرفته را در اختیار پاکستان قرار داده و به این کشور در بهره‌برداری از آنها کمک کرده است. این امر نگرانی‌های هند را در مورد پیامد‌های این محور سه‌جانبه بر ثبات جنوب آسیا تقویت می‌کند.

منبع: آر تی