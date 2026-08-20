یک ژنرال بازنشسته هندی تاکید کرد که هند تحت تاثیر تحولات منطقه‌ای، از منافع راهبردی خود در روابط با تهران دست نمی‌کشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - گاگان دیپ باکشی، سرلشکر بازنشسته هندی حمله تندی به روند رو به رشد روابط بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان کرد و نسبت به پیامد‌های مستقیم آن بر امنیت ملی هند هشدار داد.

این مقام نظامی سابق تاکید کرد که دهلی نو، فارغ از فشار جنگ جاری بین رژیم تروریستی اسرائیل و تهران، منافع استراتژیک خود با تهران را فدا نخواهد کرد. باکشی با اشاره به تفاهمات استراتژیک حاصل شده در مکه بین آنکارا، ریاض و اسلام آباد، نسبت به تشکیل آنچه او «ناتوی سنی» در غرب آسیا نامید، هشدار داد.

این ژنرال با هشدار شدید به ترکیه اظهار داشت که این نزدیکی، واقعیت منطقه‌ای جدیدی را ایجاد می‌کند که با توجه به تشدید رقابت ژئوپلیتیکی در منطقه، «منبع نگرانی جدی» برای هند است.

باکشی در مورد روابط با رژیم تروریستی اسرائیل تاکید کرد که دوستی دهلی نو و تل آویو به معنای تسلیم شدن در برابر فشار یا کنار گذاشتن اصول استراتژیک نیست. او با صراحت اظهار داشت: «ما دوست هستیم، اما تحت حمایت شما نیستیم.»

او توضیح داد که هند «به شدت» به ایران به عنوان یک وزنه تعادل استراتژیک در برابر پاکستان نیاز دارد و اسلام آباد را اولین و جدی‌ترین تهدید امنیتی برای هند می‌داند که حتی از تهدید رو به افزایش چین در این زمینه پیشی می‌گیرد.

این ژنرال در استدلال خود از استفاده از «کارت بازدارنده هسته‌ای» دریغ نکرد و به شدت از رژیم تروریستی اسرائیل به خاطر آنچه که او «استاندارد‌های دوگانه» توصیف کرد، انتقاد کرد. او گفت: «ایران حتی یک بمب هسته‌ای هم ندارد، با این حال تهدیدی وجودی برای اسرائیل محسوب می‌شود. در مورد پاکستان چطور؟ کشوری با ۱۸۰ کلاهک هسته‌ای.»

او افزود که دهلی نو هیچ نگرانی واقعی از سوی اسرائیل یا محکومیت مشابهی از زرادخانه هسته‌ای پاکستان ندیده است، «زیرا این زرادخانه تهدیدی تلقی می‌شود که منحصرا متوجه هند است و نه اسرائیل.»

باکشی سخنان خود را با افشاگری ادعایی در مورد عمق همکاری نظامی بین آنکارا و اسلام آباد به پایان رساند و به آنچه او «عملیات سیندور» نامید، اشاره کرد. در این عملیات ادعا شد که ترکیه نزدیک به هزار پهپاد پیشرفته را در اختیار پاکستان قرار داده و به این کشور در بهره‌برداری از آنها کمک کرده است. این امر نگرانی‌های هند را در مورد پیامد‌های این محور سه‌جانبه بر ثبات جنوب آسیا تقویت می‌کند.

منبع: آر تی

برچسب ها: دهلی نو ، ایران و هند ، پاکستان و عربستان
خبرهای مرتبط
پاکستان: تلاش‌ها برای بازگرداندن ایران و آمریکا به میز مذاکره ادامه دارد
پاکستان: مخالفتی با پیوستن ایران به توافق دفاعی مشترک نداریم
مسعود پزشکیان: اراده ایران بر تقویت روابط همه‌جانبه با هند است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
چین از آمریکا خواست فوراً تعرفه‌های پهپاد را لغو کند
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
آمریکا یک ناو دیگر را به منطقه اعزام کرد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
ربایش یک نفتکش در خلیج عدن؛ کشتی به سمت سومالی منحرف شد
حمله پهپادی انصارالله به تاسیسات آرامکو عربستان
حملات روسیه به اوکراین با ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
آخرین اخبار
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
تحریم‌های آمریکا علیه جنبش حزب‌الله لبنان
ژنرال هندی: دهل‌نو منافع راهبردی خود با ایران را فدا نمی‌کند
آمریکا یک ناو دیگر را به منطقه اعزام کرد
آمریکا مجوز فروش سوخت‌رسان به قطر را صادر کرد
رایزنی فیدان با مصر و عربستان درباره غزه، سوریه و تنگه هرمز
ربایش یک نفتکش در خلیج عدن؛ کشتی به سمت سومالی منحرف شد
بسنت: بعید است آمریکا عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیرد
هشدار چین نسبت به هسته‌ای شدن ژاپن
حمله پهپادی انصارالله به تاسیسات آرامکو عربستان
کشف پرونده فساد میلیون‌دلاری در اوکراین با رد پای مقامات دفتر زلنسکی 
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
الشیبانی: ترکیه قصد ایجاد پایگاه نظامی در سوریه را ندارد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
ترکیه، مصر و قطر حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند
موج گرمای اروپا نزدیک به ۱۸ هزار قربانی در آلمان و اسپانیا گرفت
پوتین: روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشتاز جهان است
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
ترکیه: هیچ هیئت نظامی در پایگاه هوایی سوریه حضور نداشت
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی یمن
سئول: کره شمالی حدود ده موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران
حملات روسیه به اوکراین با ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی
چین از آمریکا خواست فوراً تعرفه‌های پهپاد را لغو کند
کاتس: اردوغان ترکیه را به ماجراجویی‌های خطرناکی در سوریه می‌کشاند
کره جنوبی: کره شمالی تا ۱۲۰ کلاهک هسته‌ای دارد
استرالیا سفیر رژیم صهیونیستی را احضار کرد
آمار جدید پنتاگون از تلفات نظامیان آمریکا در جنگ ایران
بدهی آمریکا برای اولین بار از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفت