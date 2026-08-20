باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور، عصر پنجشنبه در ادامه سفر یک‌روزه خود به شهر قم که در آستانه هفته دولت انجام شد، با همراهی اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، در منزل شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، حضور یافت و با خانواده این شهید والامقام دیدار و گفت‌وگو کرد.

سیدمحمد موسوی در این دیدار، خطاب به فرزند شهید سید اسماعیل خطیب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره این شهید والامقام اظهار کرد: دکتر مسعود پزشکیان ریاست محترم جمهوری از بنده خواستند که در سفر به قم حتماً با خانواده جنابعالی دیدار کنم و یاد و خاطره شهید سید اسماعیل خطیب، وزیر شهید اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، را گرامی بدارم و با حضور در منزل این شهید، ادای احترام کنم.

وی افزود: دیدار با خانواده‌های معظم شهدا و تکریم آنان، وظیفه‌ای ارزشمند و فرصتی برای ادای احترام به مقام والای شهیدان و قدردانی از صبر و فداکاری خانواده‌های آنان است.

در ادامه این دیدار، خانواده شهید سید اسماعیل خطیب نیز به بیان خاطراتی از آن شهید والامقام پرداختند و درباره برخی مسائل و موضوعات مرتبط با خانواده شهید گفت‌وگو و تبادل نظر شد.

اکبر بهنام‌جو، استاندار قم، نیز در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، بر ضرورت تداوم تکریم خانواده‌های معظم شهدا و پاسداشت مجاهدت‌های شهدای والامقام انقلاب اسلامی تأکید کرد.

شهید حجت‌الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، در جریان جنگ ۴۰روزه و بر اثر حملات دشمنان متجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل آمد.

در این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و مشاور استاندار قم در امور ایثارگران نیز حضور داشتند.

منبع:استانداری قم