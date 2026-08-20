باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آمریکا اعلام کرد که اواخر امروز (پنجشنبه) تحریم‌های جدیدی علیه حزب‌الله لبنان اعمال خواهد کرد که شامل بازمعرفی این گروه تحت یک عنوان مرتبط با تروریسم است. طبق بیانیه‌ای که رویترز مشاهده کرده، هدف از این اقدام تأکید بر ارتباط حزب‌الله با ایران عنوان شده است.

بر این اساس، آمریکا قصد دارد عنوان قبلی «تروریست جهانی ویژه» را برای حزب‌الله دوباره تأیید و بازمعرفی کند؛ این بدان معناست که واشنگتن یک «طبقه‌بندی جدید» ایجاد نمی‌کند، بلکه می‌خواهد در اسناد رسمی تأکید کند که این تحریم به دلیل ارتباط حزب‌الله با ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

یک مقام آمریکایی که نام او ذکر نشده، مدعی شد که هدف از این اقدام، نشان دادن این موضوع است که حزب‌الله به نمایندگی از دولت ایران عمل می‌کند.

آمریکا همچنین روز پنجشنبه ۱۰ فرد را که با این جنبش مرتبط هستند، تحریم کرد.

یک مقام آمریکایی گفت اقدامات جدید علیه حزب‌الله جدا از تحریم‌های دیگری است که آمریکا قصد دارد علیه ایران انجام دهد.

حزب‌الله نخستین‌بار در سال ۲۰۰۱ تحت این عنوان قرار گرفته بود و همچنان از سوی آمریکا به‌عنوان «سازمان تروریستی خارجی» نیز تحریم شده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا ساعاتی پیش گفته بود که روز دوشنبه درباره «سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ» که واشنگتن قصد دارد علیه ایران اعمال کند، نشست خبری برگزار خواهد کرد.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا نیز صبح امروز ضمن تکرار لفاظی‌های خود در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که روز پنجشنبه «خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را درباره ایران اعلام می‌کند».

دولت ترامپ هنوز مشخص نکرده است که منظور او از تحریم‌های بی‌سابقه چیست. اما قصد او برای آغاز یک کارزار اقتصادی علیه ایران در حالی بیان می‌شود که بیش از شش ماه پس از آغاز حملات نظامی علیه ایران، رسانه‌های متعدد از «شکست» این رویکرد صحبت می‌کنند.

منبع: رویترز