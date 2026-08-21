نماینده مجلس می‌گوید وزارت راه در زمینه واردات تکنولوژی‌های نوین به کشور مسئول است و دولت باید در پروژه قطار سریع‌السیر اصفهان به تهران ورود کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - گقارد منصوریان نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره لزوم تقویت خطوط ریلی کشور گفت: خطوط ریلی کشور با وضعیت موجود، برای ما اهمیت بسیار بالایی دارد چون تولید بنزین ما در حدی نیست که بتواند تمام کشور را پوشش دهد و با محاصره دریایی که الان وجود دارد ما نمی‌توانیم واردات بنزین داشته باشیم لذا نیاز مبرمی به سیستم‌های نوین داریم.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس اظهار کرد: متأسفانه الان چندین سال است با اینکه تقریباً ۷۰ درصد کار زیرساخت‌های قطار سریع‌السیر انجام شده، قطار اصفهان به تهران، نیمه‌کاره مانده است.

این نماینده مجلس می‌گوید از قبل با شرکت‌های چینی قرارداد داشتیم که قرار بود این شرکت‌ها آن را اجرا کنند البته خیلی جاها شرکت‌های ایرانی وارد شدند؛ حتی در سیستم‌های برقی که کابل‌ها را شرکت‌های ایرانی تأمین کردند، اما متأسفانه من نمی‌دانم دلیلش چیست که هیچ همتی برای سریع اجرا شدن این پروژه وجود ندارد.

منصوریان بیان کرد: اجرای این پروژه مساوی است با ورود تکنولوژی نوین قطارها به کشور؛ اگر ما از اتوبان قم، اتوبان کاشان، به طرف تهران و یا برعکس برویم، چقدر اتومبیل تک‌سرنشین یا دو سرنشین برای کارهای اداری یا برای کارهای شخصی‌شان دارند به تهران می‌روند، اما قطار سریع‌السیر در مدت یک ساعت‌ونیم، ما را از اصفهان به تهران می‌رساند لذا باید پرسید چرا وزارت راه در این خصوص ورود نمی‌کند؟، چون این پروژه خیلی مهم است. 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس تصریح کرد: وزارت راه در زمینه واردات تکنولوژی‌های نوین به کشور مسئول است و یکی از بزرگ‌ترین معضلات الان، جابه‌جایی مسافر است لذا در این برهه نیاز جدی داریم که دولت در این زمینه ورود کند.

نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس اظهار کرد: هم مجمع نمایندگان مجلس و هم دو استاندار اصفهان و قم بر روی این مسئله فعال هستند، اما متأسفانه باید بگویم در این دو سالی که بنده به‌عنوان نماینده مجلس پیگیر بودم و در جلسات حضور داشتم، هنوز بحث قطار سریع‌السیر اصفهان به تهران به نتیجه نرسیده است.

منصوریان گفت: برای قطار سریع‌السیر اصفهان به تهران می‌توانیم از بخش خصوصی استفاده کنیم تا این پروژه به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس اضافه کرد: ادامه نیافتن این پروژه، از بین رفتن زیرساخت‌های قطار و آسیب دیدن زیرپروژه‌ها را به‌دنبال دارد چون این پروژه خوابیده است البته دو تا از ایستگاه‌ها آماده شده است.

نماینده مسیحیان ارامنه جنوب کشور در مجلس بیان کرد: قطار سریع‌السیر اصفهان به تهران برقی است و ۳۶۰ کیلومتر در ساعت سرعت دارد که با این سرعت می‌توان مسافت بین اصفهان تا تهران را در عرض یک‌ونیم ساعت طی کرد.

 

برچسب ها: قطار سریع السیر اصفهان تهران ، وزارت راه
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