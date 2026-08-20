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کودتای ۲۸ مرداد؛ بهای اعتماد مصدق به آمریکا + فیلم

روایت ۲۸ مرداد نشان می‌دهد چگونه خوش‌بینی دولت مصدق به نقش آمریکا، در نهایت به خالی شدن خیابان از حامیان نهضت ملی و موفقیت کودتایی انجامید که مسیر تاریخ ایران را تغییر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پس از ملی شدن صنعت نفت در سال ۱۳۲۹ و آغاز محاصره اقتصادی ایران از سوی انگلیس، دولت مصدق برای عبور از بحران نفتی چشم به کمک آمریکا دوخت؛ اما درخواست وام و کمک اقتصادی او در دولت‌های ترومن و آیزنهاور رد شد. همزمان، آمریکا در پشت پرده برای اجرای عملیات براندازی مصدق آماده می‌شد و منابع مالی و شبکه‌های سیاسی و خیابانی لازم برای کودتا را سازماندهی می‌کرد.

در ۲۵ مرداد نخستین تلاش کودتا شکست خورد و مردم حامی مصدق خیابان‌ها را در اختیار داشتند؛ اما پس از دیدار سفیر آمریکا با مصدق و تهدید به خروج اتباع آمریکایی، او دستور بازگشت نیرو‌های شهربانی به مقر‌ها را صادر کرد و خیابان از مردم خالی شد. سه روز بعد، سازمان‌دهی گروه‌های آشوبگر و حامی شاه، تصرف مراکز مهم و در نهایت اعلام نخست‌وزیری زاهدی، کودتای ۲۸ مرداد را رقم زد؛ تجربه‌ای تاریخی که هزینه اعتماد به وعده‌های آمریکا را برای ایران به نمایش گذاشت.

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