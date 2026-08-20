بزرگداشت تدفین چهلم آقای شهید ایران در حرم شاهچراغ + فیلم و تصاویر

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - امشب، در چهلمین روز پس از تشییع و خاکسپاری آقای شهید حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای و اعضای شهید خانواده ایشان، سومین حرم اهل بیت حضرت شاهچراغ (ع) دوباره لباس عزا پوشید؛ چشمهای زائران و مجاوران این حرم مطهر خیس است و دلها پر از بغض. برای مردی که رفت، اما خاطراتش در دل میلیونها نفر جاودانه ماند.
جای خالی مردی که سالها نامش با مقاومت و روزهای دشوار این سرزمین گره خورده بود. چهل روز از آن وداع تاریخی گذشته، اما برای مردمی که آخرین بدرقه را به چشم دیدند، انگار هنوز صدای قدمهای جمعیت و زمزمههای سوگ در خیابانها باقی مانده است.
چهلم، همیشه روز مرور خاطرههاست؛ روزی که داغ دوباره تازه میشود و چشمها، بیاختیار به تصویر شهید برمیگردد. در چنین روزی، شیراز به یاد رهبر شهید خود ایستاده است؛ نه فقط برای گریستن، بلکه برای به یاد آوردن مسیری که او سالها بر آن تأکید داشت.