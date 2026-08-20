باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حجتالاسلام والمسلمین حاجتی در مراسم سوگواری شهادت امام حسن عسکری (ع) و بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب و اعضای شهید بیت ایشان در حرم مطهر شاهچراغ (ع)، با اشاره به سابقه تاریخی فشار بر شیعیان اظهار کرد: در دورههایی از تاریخ، برگزاری مراسم عزاداری برای امام حسین (ع) جرم تلقی میشد و شیعیان برای برگزاری مجالس عزاداری با خطر جانی مواجه بودند.
او، با اشاره به وضعیت شیعیان لبنان پیش از شکلگیری جریانهای معاصر مقاومت، به نقش امام موسی صدر در پیگیری مسائل اجتماعی و سیاسی شیعیان این کشور پرداخت و ادامه داد: در آن دوران، شیعیان لبنان با محرومیتهای گستردهای مواجه بودند و امام موسی صدر برای ساماندهی وضعیت آنان حرکت اجتماعی جدیدی را آغاز کرد.
امام جمعه موقت اهواز، با بیان اینکه دین و دینداری پس از انقلاب اسلامی تضعیف نشده، افزود: در اهواز پیش از انقلاب تنها تعداد محدودی به حوزه علمیه مراجعه میکردند، اما امروز حوزههای علمیه متعددی در این شهر فعال هستند و بسیاری از جوانان نخبه در این مراکز به تحصیل علوم دینی میپردازند.
حاجتی افزود: امروز حتی پزشکانی داریم که در کنار فعالیت حرفهای، لباس روحانیت بر تن کردهاند و این مساله نشاندهنده پیوند علم و دین است.
او، با اشاره به گسترش فعالیتهای قرآنی پس از انقلاب اسلامی اظهار کرد: امروز شمار حافظان و قاریان قرآن در کشور قابل توجه است و جوانان مستعد بسیاری به حوزههای علمیه و فعالیتهای قرآنی روی آوردهاند.
امام جمعه موقت اهواز، نقش انقلاب اسلامی بر گسترش گرایش به مکتب اهلبیت (ع) در خارج از ایران را موثر دانست و با اشاره به تحولات فلسطین گفت: فرهنگ مقاومت و ادبیات کربلا در میان بخشی از نیروهای مقاومت فلسطین نیز بازتاب یافته است.
حاجتی، با بیان اینکه نام امام حسن عسکری (ع) انسان را به یاد امام خمینی (ره) و دیگر احیاگران مکتب اهلبیت (ع) میاندازد، افزود: اگر امروز از امام حسن عسکری (ع) سخن میگوییم، باید از کسانی نیز یاد کنیم که در دوران معاصر پرچم دین و فرهنگ اهلبیت (ع) را برافراشتند.
او در بخش دیگری از سخنان خود به تاریخ ایران در دوره قاجار و پهلوی پرداخت و با اشاره به قراردادها و جنگهای آن دوره بیان کرد: بخشهای گستردهای از سرزمین ایران در دورههای پیش از انقلاب اسلامی از کشور جدا شده است.
حاجتی، با اشاره به جنگ جهانی اول و اشغال ایران، گفت: در آن دوره بخشهایی از کشور تحت نفوذ و اشغال نیروهای خارجی قرار گرفت و مردم با مشکلات و کمبودهای گسترده مواجه شدند.
امام جمعه موقت اهواز، موضوع کشف حجاب و محدودیت برگزاری مراسم مذهبی را از جمله سیاستهای پیش از انقلاب دانست و افزود: در دوره پهلوی فشار بر شعائر دینی و استقلال کشور افزایش یافت.
حاجتی، به جنگ ایران و عراق اشاره کرد و گفت: دشمنان تصور میکردند ایران پس از انقلاب اسلامی به دلیل شرایط داخلی و تاریخی خود توان مقاومت ندارد، اما جنگ هشتساله به نتیجهای متفاوت انجامید و جمهوری اسلامی توانست از تمامیت ارضی کشور دفاع کند.
او با اشاره به عملیاتهای دفاع مقدس و نقش نیروهای جوان در مقابله با ارتش عراق، اظهار کرد: در طول جنگ، عملیاتهایی با نام و رمزهای برگرفته از فرهنگ اهلبیت (ع) انجام شد و رزمندگان با الهام از مکتب عاشورا در برابر دشمن ایستادگی کردند.
امام جمعه موقت اهواز، به پیشرفتهای علمی و پزشکی کشور پس از انقلاب اشاره کرد و گفت: ایران امروز در برخی حوزههای پزشکی و علمی به دستاوردهای قابل توجهی رسیده است و در حوزههایی مانند درمان ناباروری و ژنتیک پزشکی جایگاه قابل توجهی دارد.
حاجتی، با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه هوافضا و فناوری هستهای افزود: امروز دانشگاههای متعددی در کشور در رشتههای مرتبط با هوافضا فعالیت میکنند و ایران در چرخه تولید سوخت هستهای نیز به توانمندیهایی دست یافته است.
او، با بیان اینکه یاد امام و آثار مکتب او همچنان زنده است، گفت: آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، صرفا سوگواری برای فقدان یک شخصیت نیست، بلکه باید از مکتب و اندیشهای که او بنا نهاد و چراغی که برای جامعه روشن کرد، پاسداری شود.