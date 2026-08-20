باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - آمریکا امروز (پنجشنبه) تحریم‌های جدیدی مرتبط با کوبا اعمال کرد و ۹ نهاد و ۳ فرد در این کشور را هدف قرار داد.

گفته شده وزارت ساخت‌وساز کوبا در فهرست تحریم‌های جدید قرار دارد.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا با اشاره به این تحریم‌ها گفت: «اقدامات امروز نشان می‌دهد دولت آمریکا تلاش‌های حکومت کوبا برای ادامه فعالیت‌های ضدآمریکایی چند دهه‌ای را تحمل نخواهد کرد».

این تحریم‌ها پس از فرمان اجرایی دونالد ترامپ در ماه مه اعمال شده‌اند؛ فرمانی که دامنه تحریم‌ها علیه مقام‌های دولت کوبا، نیرو‌های امنیتی و حامیان آنها را گسترش داده است.

آمریکا همچنین برخی نهاد‌های مرتبط با بخش فلزات و معادن کوبا را هدف تحریم قرار داده است.

منبع: رویترز