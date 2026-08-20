صدوهفتادوسومین شب است که چراغ عشق به وطن در دل اجتماعات مردمی در یزد، روشن مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ بیش از ۱۷۰ شب از حضور مردمانی که بی‌وقفه و بی‌خستگی، با قلب‌هایی سرشار از امید و وفاداری، در کنار یکدیگر ایستاده‌اند تا بار دیگر ثابت کنند که پیوند آنان با ایران، پیوندی عمیق، ناگسستنی و فراتر از روز‌ها و شب‌هاست و اگر نیاز باشد هزاران شب نیز در میدان خواهند ماند.

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گاهی تاریخ نه در صفحات کتاب‌ها، بلکه در قدم‌های استوار مردمی نوشته می‌شود که بی‌هیاهو، اما با قلب‌هایی سرشار از عشق، برای دفاع از ارزش‌های خود و حمایت از سرزمینشان در کنار یکدیگر می‌ایستند.

 صد شب متوالی است که مردم، خستگی را به فراموشی سپرده‌اند و هر شب با حضوری پرشور در اجتماعات مردمی، تصویری کم‌نظیر از همبستگی، وفاداری و دلبستگی به وطن را به نمایش گذاشته‌اند، حضوری که تنها یک گردهمایی نیست، بلکه روایت زنده‌ای از پیوند ناگسستنی مردم با خاکی است که خاطرات، هویت، فرهنگ و آینده آنان را در خود جای داده است.

برچسب ها: میدان داری جوانان ، حضور مردم یزد ، تجمعات شبانه ، پرچم ایران پرچم افتخار ، پرچم سرخ ، رهبر شهید انقلاب
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