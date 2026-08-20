صدوهفتادوسومین شب است که چراغ عشق به وطن در دل اجتماعات مردمی در یزد، روشن مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ بیش از ۱۷۰ شب از حضور مردمانی که بیوقفه و بیخستگی، با قلبهایی سرشار از امید و وفاداری، در کنار یکدیگر ایستادهاند تا بار دیگر ثابت کنند که پیوند آنان با ایران، پیوندی عمیق، ناگسستنی و فراتر از روزها و شبهاست و اگر نیاز باشد هزاران شب نیز در میدان خواهند ماند.
گاهی تاریخ نه در صفحات کتابها، بلکه در قدمهای استوار مردمی نوشته میشود که بیهیاهو، اما با قلبهایی سرشار از عشق، برای دفاع از ارزشهای خود و حمایت از سرزمینشان در کنار یکدیگر میایستند.
صد شب متوالی است که مردم، خستگی را به فراموشی سپردهاند و هر شب با حضوری پرشور در اجتماعات مردمی، تصویری کمنظیر از همبستگی، وفاداری و دلبستگی به وطن را به نمایش گذاشتهاند، حضوری که تنها یک گردهمایی نیست، بلکه روایت زندهای از پیوند ناگسستنی مردم با خاکی است که خاطرات، هویت، فرهنگ و آینده آنان را در خود جای داده است.