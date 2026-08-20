باشگاه خبرنگاران جوان - سیدفواد حسینی اظهار کرد: در آیینی که ۲۶ مردادماه با حضور رئیس‌جمهور و وزرای آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات در تهران برگزار شد، از برگزیدگان طرح ملی «ایران دیجیتال» تجلیل به عمل آمد.

وی افزود: شرکت‌کنندگان کردستانی در این رویداد، ضمن ارائه دستاورد‌های خود در حوزه برنامه‌نویسی و فناوری، تجربیات موفق خود را در زمینه اجرای این طرح تشریح کردند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با اشاره به دستاورد‌های دانش‌آموزان استان در این طرح، بیان کرد: دانش‌آموزان با بهره‌گیری از مهارت‌های کسب‌شده در حوزه برنامه‌نویسی و فناوری، موفق به طراحی و تولید اپلیکیشن‌های کاربردی برای پاسخ به برخی چالش‌های زیست‌محیطی و مدیریت مصرف انرژی در منطقه خود شده‌اند.

حسینی ادامه داد: در این مراسم، بهاره محمدی به عنوان دبیر اجرایی برتر کشوری، امیر خالدیان به عنوان دبیر راهنمای نمونه، ساتیار کمرپور و محمد رفیعی از شهرستان دهگلان به دلیل طراحی اپلیکیشن «کشاورزیار» و سیلوانا یاراحمد از ناحیه یک سنندج به دلیل تولید بازی آموزشی «نجاتگران سبز» مورد تقدیر قرار گرفتند.

وی خاطرنشان کرد: کسب رتبه‌های برتر کشوری توسط دانش‌آموزان و فرهنگیان کردستان در طرح ملی «ایران دیجیتال»، نشان‌دهنده ظرفیت بالای نسل نوجوان و جوان استان در حوزه فناوری، برنامه‌نویسی و ارائه راهکار‌های خلاقانه برای حل مسائل جامعه است.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان در پایان بر تداوم حمایت از برنامه‌های مهارت‌محور و فناورانه تأکید کرد و گفت: توسعه آموزش‌های نوین و تقویت توانمندی‌های دیجیتال دانش‌آموزان، زمینه‌ساز نقش‌آفرینی مؤثر آنان در آینده کشور خواهد بود.

منبع: آموزش و پرورش کردستان