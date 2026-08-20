باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با سفر حمیدرضا خانمحمدی، معاون وزیر آموزشوپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور به استان فارس، چهار فضای آموزشی جدید با ظرفیت مجموع ۳۰ کلاس درس در شهرستان کازرون افتتاح و آماده استفاده دانشآموزان شد.
خانمحمدی در آیین افتتاح این پروژهها با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای آغاز سال تحصیلی جدید، اظهار کرد: تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس فراهم شده و مدارس کشور در مهرماه با ظرفیت کامل پذیرای دانشآموزان خواهند بود.
او با بیان اینکه توسعه فضاهای آموزشی در فارس با مشارکت خیرین مدرسهساز دنبال میشود، افزود: از مهرماه سال گذشته تا مهرماه امسال، بیش از یکهزار و ۳۷۰ فضای آموزشی در استان فارس به بهرهبرداری رسیده یا برای بهرهبرداری آماده شده است که نقش خیرین محلی در احداث این فضاها قابل توجه بوده است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور همچنین به آسیبهای واردشده به مدارس در جریان حملات اخیر اشاره کرد و گفت: بر اساس ارزیابیهای انجامشده، یکهزار و ۲۸۸ مدرسه دچار آسیب شدهاند که ۱۶ مدرسه بهطور کامل تخریب شده است. بازسازی این مدارس در دستور کار قرار دارد و بخشی از فضاهای بازسازیشده تا مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
خانمحمدی از اجرای بیش از هفتهزار و ۸۰۰ پروژه در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی خبر داد و بیان کرد: این پروژهها با هدف ارتقای سرانه فضای آموزشی، کاهش کمبود کلاس درس و فراهمکردن شرایط تحصیل مناسبتر برای دانشآموزان در نقاط مختلف کشور در حال اجراست.
او در ادامه با اشاره به اجرای طرح شهید عجمیان گفت: این طرح در ۷۶ هزار کلاس درس و با بهرهگیری از ظرفیت گروههای جهادی، دانشآموزان و مشارکتهای مردمی اجرا میشود و هدف آن بهسازی، زیباسازی و شادابسازی محیطهای آموزشی است.
رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور در نشست شورای آموزشوپرورش شهرستان کازرون نیز بر اهمیت مشارکت مردم، خیرین و دستگاههای اجرایی در پیشبرد پروژههای مدرسهسازی تأکید کرد و افزود: توسعه عدالت آموزشی زمانی با سرعت و اثربخشی بیشتری محقق میشود که ظرفیتهای مردمی در کنار امکانات دولت قرار گیرد.
خانمحمدی در جریان این سفر، از فضاهای آموزشی و پرورشی شهرستانهای کازرون و کوهچنار بازدید کرد. وی همچنین با قاسم برکاتی، خیر مدرسهساز استان فارس، دیدار و از خدمات و مشارکت وی در توسعه فضاهای آموزشی قدردانی کرد.
افتتاح چهار فضای آموزشی جدید در کازرون، گامی در مسیر افزایش ظرفیت کلاسهای درس و ارتقای زیرساختهای آموزشی این شهرستان ارزیابی میشود.