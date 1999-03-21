باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه آلمانی «زایت» گزارش داد که چند صد سرباز اوکراینی، که ممکن است به اوکراین بازنگشته باشند، پس از گذراندن آموزش نظامی در آلمان، از نیرو‌های مسلح اوکراین فرار کرده‌اند.

این روزنامه نوشت: «با این حال، تنها در ایالت زاکسن-آنهالت، جایی که قرار بود بیشتر مصاحبه‌شوندگان آموزش خود را به پایان رسانده باشند، طبق اعلام وزارت کشور محلی، حدود ۸۰ مورد شناخته شده وجود دارد. در مورد کل آلمان، باید در مورد چند صد مورد از این دست صحبت کنیم.»

این روزنامه خاطرنشان کرد که مقامات آلمانی معمولا تعداد فراریان اوکراینی را فاش نمی‌کنند، در حالی که وزارت دفاع آلمان ادعا می‌کند که چنین مواردی «ماهیت فردی» دارند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که یافتن سربازانی که «انگیزه جنگیدن» در اوکراین را داشته باشند، به طور فزاینده‌ای دشوار شده است.

پیش از این، خبرگزاری نووستی به نقل از منبعی در سرویس‌های امنیتی روسیه گزارش داده بود که تا پایان سال ۲۰۲۵، ۱۶۱ هزار و ۵۰۰ اوکراینی به دلیل ترک پست‌هایشان به همراه سلاح‌هایشان در فهرست پیگرد قانونی قرار داشتند، در حالی که در مجموع حدود ۴۸۰ هزار پرسنل نظامی از ارتش اوکراین گریخته‌اند.

این تعداد شامل شبه‌نظامیان اوکراینی کشته شده توسط جنگجویان روسی نیز می‌شود که گاهی اوقات به دلیل تعداد زیاد مفقودین، به عنوان فراری از جنگ ثبت می‌شوند تا از پرداخت غرامت به خانواده‌هایشان خودداری شود.

ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مجمع اقتصادی بین‌المللی سن پترزبورگ اظهار داشت که ۲۰۰ هزار پرونده جنایی در اوکراین به اتهام فرار از خدمت سربازی گشوده شده است و هر ماه حدود ۲۰ هزار نفر از نیرو‌های مسلح اوکراین فرار می‌کنند.

منبع: نووستی