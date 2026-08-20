باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - مرکز گردشگری سلامت «بینا» با هدف توسعه گردشگری سلامت، تقویت زیرساخت‌های توریسم درمانی و افزایش دسترسی مردم استان به خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی پزشکی راه‌اندازی شده است.

این مجموعه در زمینی به مساحت حدود یک هزار مترمربع و با زیربنای بیش از ۲ هزار مترمربع در سه طبقه احداث شده و برای طراحی، ساخت و تجهیز آن بیش از ۲ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده است که ۳۳۰ میلیارد ریال آن از محل تسهیلات بانکی تأمین شده است.

این مرکز دارای پنج اتاق عمل تخصصی و فوق‌تخصصی است و امکان ارائه طیف متنوعی از خدمات جراحی در حوزه‌های چشم‌پزشکی، گوش، حلق و بینی، جراحی عمومی، زنان، اورولوژی و اعمال لاپاراسکوپی را فراهم کرده است.

همچنین بخش‌های درمانگاهی چشم‌پزشکی، دندان‌پزشکی، قلب و بیهوشی در این مجموعه فعال است و برای بیماران و همراهان آنان نیز سوئیت‌های اقامتی، رستوران و کافی‌شاپ پیش‌بینی شده است.

بر اساس اعلام مسئولان مرکز، «بینا» تاکنون زمینه اشتغال مستقیم بیش از ۱۰۰ نفر را در شیفت‌های مختلف فراهم کرده است.

جذب گردشگران سلامت از استان‌های همجوار و اقلیم کردستان عراق از دیگر اهداف این مجموعه عنوان شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند ضمن تقویت جایگاه کردستان در حوزه گردشگری سلامت، به توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استان نیز کمک کند.

راه‌اندازی این مرکز همچنین می‌تواند با افزایش ظرفیت ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی در داخل استان، نیاز بیماران کردستانی به سفر به تهران و دیگر مراکز درمانی بزرگ کشور را کاهش داده و دسترسی آنان به خدمات مورد نیاز را تسهیل کند.

مرکز گردشگری سلامت و جراحی «بینا» با تلفیق خدمات درمانی، اقامتی و رفاهی، یکی از ظرفیت‌های جدید کردستان در مسیر توسعه گردشگری سلامت و ارتقای زیرساخت‌های درمانی استان به شمار می‌رود.