باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کشورهای منطقه با چالشهای بزرگی در انجام تعهدات خود برای تامین مقادیر مقرر در قراردادهای نفتی آینده مواجه هستند، به خصوص که جنگ در منطقه وارد هفتمین ماه خود شده است.
تنشها در منطقه طی ماههای گذشته مانع از ادامه جریان نفت از طریق تنگه هرمز شده و برخی کشورها را مجبور به صادرات از طریق مسیرهای جایگزین کرده است که با خطرات متعددی روبهرو هستند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت آرامکوی عربستان سعودی به حداقل سه پالایشگاه اروپایی اطمینان داده است که علیرغم تنشهای منطقهای، نفت خام تحویلی ماه سپتامبر خود را به طور کامل دریافت خواهند کرد.
شایان ذکر است که کاهش تردد نفتکشها از تنگه هرمز، بهعنوان یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان، برخی تولیدکنندگان را به استفاده از مسیرهای جایگزین وادار کرده است. این شرایط هزینه و ریسک حملونقل نفت را افزایش داده و نگرانیهایی درباره توان کشورهای صادرکننده برای پایبندی به قراردادهای فروش ایجاد کرده است.
همزمان، پالایشگاههای آسیایی و اروپایی برای تأمین پایدار خوراک خود با چالش مواجه شدهاند و بازار جهانی نفت نسبت به هرگونه تشدید تنش و محدودیت در مسیرهای صادراتی حساستر شده است.
منبع: اسپوتنیک