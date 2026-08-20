مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای و اعضای خانواده ایشان، شامگاه پنجشنبه باحضور اقشار مختلف مردم در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد.

برچسب ها: مراسم بزرگداشت ، چهلم ، رهبر شهید انقلاب ، حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام ، تدفین
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