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گزارش تصویری چهلم «آقای شهید ایران» در حرم شاهچراغ (ع)
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۲۳:۱۸
-
۲۹ مرداد ۱۴۰۵
۹۱۲۱۱۶۵
۲۳:۱۸
-
۲۹ مرداد ۱۴۰۵
۹۱۲۱۱۶۵
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باشگاه خبرنگاران جوان
فارس
شیراز
گزارش تصویری چهلم «آقای شهید ایران» در حرم شاهچراغ (ع)
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مراسم بزرگداشت چهلمین روز تدفین رهبر شهید انقلاب حضرت آیتاللهالعظمی سیدعلی خامنهای و اعضای خانواده ایشان، شامگاه پنجشنبه باحضور اقشار مختلف مردم در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد.
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برچسب ها:
مراسم بزرگداشت
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چهلم
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رهبر شهید انقلاب
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حرم مطهر حضرت شاهچراغ علیه السلام
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تدفین
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