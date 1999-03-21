باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شش ماه پس از آغاز عملیات نظامی تجاوزکارانه علیه ایران، «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد طرح فشار اقتصادی دونالد ترامپ علیه ایران می‌تواند «مؤثرترین ابزار» برای دستیابی به اهداف واشنگتن در قبال تهران باشد.

در حالی که دولت آمریکا در هفته اخیر از «تغییر رویکرد» در قبال ایران خبر داده است، ونس در برنامه «کلی و باک» شبکه فاکس‌نیوز گفت: «ما تا حدی وارد مرحله جدیدی از جنگ ایران شده‌ایم.» او افزود که فشار اقتصادی باید ادامه پیدا کند، زیرا «این بهترین راه برای تحقق همه اهداف آمریکا» است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که در روزهای آغازین جنگ علیه ایران، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا وعده «پیروزی» واشنگتن ظرف مدت پنج تا شش هفته را داده بود.

دونالد ترامپ و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری او اخیرا از قصد واشنگتن برای «اعمال تحریم‌های بی‌سابقه» علیه ایران خبر داده‌اند.

بسنت امشب در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی گفت که بعید است آمریکا مجددا عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیرد و به جای آن روی یک کارزار اقتصادی متمرکز خواهد شد.

منبع: بریکینگ نیوز