باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آبتین تنوری، دانش‌آموز ورزشکار و طبیعت‌دوست شیرازی، با موفقیت به قله دماوند، بلندترین قله ایران، صعود کرد و نام خود را در میان نوجوانان افتخارآفرین استان فارس به ثبت رساند.

این صعود که پس از ماه‌ها تمرین مستمر، آمادگی جسمانی و برنامه‌ریزی دقیق انجام شد، یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های ورزشی این دانش‌آموز پایه هشتم به شمار می‌رود.

آبتین تنوری با عبور از مسیر‌های سخت و شیب‌های سنگین دماوند، توانست با تکیه بر اراده، استقامت و روحیه‌ای مثال‌زدنی، به ارتفاع ۵۶۱۰ متری این قله ملی دست یابد.

دماوند، به‌عنوان بلندترین قله ایران و نماد استواری و شکوه طبیعت کشور، هر سال میزبان کوهنوردان بسیاری از داخل و خارج از ایران است و صعود به آن نیازمند آمادگی جسمانی، مهارت فنی و روحیه‌ای قوی است.

موفقیت آبتین تنوری که دانش آموز سال هشتم است، در فتح این قله، نشان‌دهنده توانمندی نسل نوجوان و اهمیت توجه به ورزش، به‌ویژه کوهنوردی، در میان دانش‌آموزان است.

مربیان و دوستان آبتین، این موفقیت را نتیجه تلاش، نظم، پشتکار و علاقه او به ورزش دانسته و ابراز امیدواری کرده‌اند که این دانش‌آموز پرتلاش در آینده نیز در عرصه‌های ورزشی و علمی افتخارآفرینی‌های بیشتری برای استان فارس و کشور رقم بزند.

صعود آبتین تنوری به قله دماوند، تنها یک موفقیت ورزشی نیست؛ بلکه پیامی روشن برای نوجوانان است که با هدف‌گذاری، تلاش مستمر، صبر و اعتماد به توانایی‌های خود، می‌توان بر دشوارترین مسیر‌ها غلبه کرد و به بلندترین قله‌های موفقیت دست یافت.

این دستاورد ارزشمند، بار دیگر ثابت کرد که جوانان و نوجوانان با انگیزه، پشتکار و حمایت خانواده و مربیان، می‌توانند در عرصه‌های مختلف بدرخشند و الهام‌بخش هم‌نسلان خود باشند.