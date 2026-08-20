باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - رحیم صدیقی اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، طی این مدت افزایش محسوس دما در مناطق مختلف استان روی خواهد داد و نواحی جنوبی کردستان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر موج گرما قرار می‌گیرند.

وی افزود: دمای هوا در نواحی جنوبی استان به حدود ۴۰ تا ۴۱ درجه سلسیوس خواهد رسید و در برخی مناطق جنوب‌غربی، به‌ویژه منطقه هورامانات، دما می‌تواند به ۴۴ تا ۴۶ درجه سلسیوس برسد.

مدیرکل هواشناسی کردستان با بیان اینکه این موج گرما بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، گفت: شهرستان‌های سروآباد، سنندج و کامیاران از جمله مناطقی هستند که افزایش دما در آنها محسوس‌تر خواهد بود.

صدیقی با اشاره به پیامدهای این شرایط جوی، نسبت به احتمال گرمازدگی و افزایش مصرف حامل‌های انرژی، به‌ویژه آب و برق هشدار داد و از شهروندان خواست در ساعات اوج گرما از حضور غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.

وی همچنین با تأکید بر افزایش ریسک آتش‌سوزی در مراتع و مناطق مستعد استان، بیان کرد: با توجه به افزایش دما، خشک بودن پوشش گیاهی و وزش باد در ساعات بعدازظهر، احتمال شکل‌گیری و گسترش آتش‌سوزی در مراتع و مناطق طبیعی افزایش می‌یابد.

مدیرکل هواشناسی کردستان از شهروندان و طبیعت‌گردان خواست در این مدت از روشن کردن آتش در طبیعت تا حد امکان خودداری کنند و در صورت استفاده، از خاموش شدن کامل آتش پیش از ترک محل اطمینان حاصل کنند.

صدیقی همچنین بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیرانه در بخش کشاورزی تأکید کرد و گفت: گلخانه‌داران، مرغداری‌ها و واحدهای پرورشی باید نسبت به تأمین آب کافی و تنظیم دمای مناسب اقدام کنند و کشاورزان و باغداران نیز تمهیدات لازم برای کاهش خسارت ناشی از گرمای هوا را در نظر بگیرند.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت مصرف آب و برق، کاهش تردد و فعالیت‌های غیرضروری در فضای باز و رعایت توصیه‌های ایمنی می‌تواند در کاهش پیامدهای این موج گرما مؤثر باشد.