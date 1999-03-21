باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داده‌های موسسه بین‌المللی آلومینیوم در روز پنجشنبه نشان داد که کاهش تولید آلومینیوم اولیه در غرب آسیا به دلیل جنگ با ایران منجر به کاهش ۱.۷ درصدی تولید جهانی در ماه ژوئیه نسبت به سال گذشته و رسیدن آن به ۶.۱۶ میلیون تن شده است.

این موسسه اعلام کرد که تولید خلیج فارس پس از حمله ایران به دو کارخانه ذوب که حدود ۹ درصد از ظرفیت تولید جهانی را تشکیل می‌دهند، در اواخر ماه مارس و همچنین اختلال در حمل و نقل فلزات از طریق مسیر‌های صادراتی معمول، با ۴۴ درصد کاهش به ۲۹۳۰۰۰ تن رسید، در حالی که این رقم در ماه مشابه سال گذشته ۵۲۳۰۰۰ تن بود.

تولید روزانه این منطقه در ماه ژوئیه به ۹۸۰۰ تن کاهش یافت که نسبت به ماه قبل بیش از ۱۰ درصد کاهش نشان می‌دهد و بسیار کمتر از میانگین ۱۷۸۰۰ تن در روز قبل از جنگ است.

در مقابل، چین بخشی از این کاهش را جبران کرد، زیرا تولید آن به ۳.۸۶۶ میلیون تن افزایش یافت که نسبت به سال گذشته ۲.۷ درصد افزایش داشته است، در حالی که شرکت آلومینیوم امارات گلوبال اعلام کرد که روند احیای تولید در کارخانه ذوب الطویله در ابوظبی را تسریع خواهد کرد و انتظار می‌رود که رسیدن به سطح قبل از جنگ حدود یک سال کامل طول بکشد.

منبع: المیادین