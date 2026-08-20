۴ بابلسری در اولین اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی دراگون بوت به میزبانی شهرستان الیگودرز حضور یافتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - پژمان دیوسالار، مهدی یزدانی و ستار حبیب الله پور به عنوان پاروزن و سیدمحمد ساداتی نیز به عنوان مربی - پاروزن در اولین اردوی آمادگی تیم ملی قایقرانی دراگون بوت شرکت کردند.

این اردو با حضور ۱۶ قایقران از استان های مازندران، گیلان، تهران و بوشهر از بیست و هشتم مردادماه آغاز و تا پانزدهم شهریورماه در سد حوضیان شهرستان الیگودرز استان لرستان ادامه خواهد داشت.

تیم ملی قایقرانی دراگون بوت ایران برای حضور موفق و قدرتمندانه در مسابقات کاپ جهانی و رقابت‌های جهانی ۲۰۲۶ چین آماده می شود.

رقابت‌های کاپ جهانی چین از ۲ تا ۵ مهر در شهر یوان لینگ چین برگزار خواهد شد و پس از آن نیز در ادامه تیم ملی دراگون بوت ایران از ۸ تا ۱۲ مهرماه مسابقات قهرمانی جهان در شهر هانگژو چین شرکت می کند.