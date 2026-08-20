رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع، مقاومت و ایستادگی را موجب عزت، شرف و استقلال کشور اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - حجت الاسلام آقاجان پور رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع در مراسم اربعین رهبر شهید در بابلسر گفت: به فرموده حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، برای عزت، شرف و استقلال خود باید در مقابل دشمنان مقاومت و ایستادگی کنید. اگر مقاومت و ایستادگی را فراموش نکنید باید تن به ذلت دهید.

وی افزود: اولین سفارش آقای شهید به ما و فرماندهان نیروهای مسلح بر اساس آیه قرآن این بود که آمادگی های نظامی و دفاعی خود را تا جایی بالا ببرید که دشمنان شما و دینتان از شما بترسند و جرات تعرض را نداشته باشند.

حجت‌الاسلام آقاجان پور در ادامه گفت: همان طور که رهبر شهید ما فرمودند؛ ماهیت و منطق جمهوری اسلامی ایران دشمن ساز است. منطق جمهوری اسلامی ایران در ۲ کلمه قرآنی خلاصه می شود. ما به هیچ کس و ملتی ظلم‌ نمی کنیم و زیر بار زورگویی ظالمان نمی رویم.

رئیس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با اشاره به یک پیش بینی از قائد شهید گفت: دشمنان از دست سر ما بر نمی دارند و هرگز از ما راضی نمی شوند. همان‌طور که قرآن فرموده؛ یهود و نصاری هرگز از ما راضی نمی شوند مگر اینکه به طور کامل تسلیم خواسته‌های آنها شوید.

حجت‌الاسلام آقاجان پور آخرین سفارش رهبر شهید را نترسیدن از یاوه گویی ها و عربده کشی های آمریکا و نظام سلطه و پیروزی بر آنان اعلام کرد.

وی در پایان افزود: هر سخنی از هر حنجره ای بیرون بیاد که در آن اختلاف و تفرقه بیرون باشد، از صدا و حنجره شیطان است‌.