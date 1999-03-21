نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در واکنش به تهدید‌های ترامپ علیه ایران گفت که تداوم سیاست فشار، واشنگتن را از دستیابی به اهدافش بازمی‌دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین، گفت که سیاست فشار آمریکا اجازه نخواهد داد که آمریکا به اهداف خود در قبال ایران دست یابد.

این اظهار نظر دیپلمات روس در مورد خبری بود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا تهدید کرده بود هر کشوری را که از نظر اقتصادی از ایران حمایت کند، مجازات خواهد کرد.

اولیانوف در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران چندین دهه است که تحت تحریم‌های آمریکا قرار دارد. در طول دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، تهران توانایی خود را در مقاومت در برابر سیاست فشار حداکثری نشان داد. اگر واشنگتن واقعا می‌خواهد به هر یک از اهداف خود دست یابد، مسیر اشتباهی را انتخاب کرده است. نتایج مثبت فقط از طریق دیپلماسی صادقانه قابل دستیابی است. هر چه زودتر آمریکا این را درک کند، بهتر است.»

پیش از این، ترامپ با ادعای اینکه ایران در «انزوای بی‌سابقه‌ای» فرو رفته است، از آغاز عملیات اقتصادی علیه این کشور خبر داده و از متحدان خواسته بود تا به واشنگتن بپیوندند.

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در همین راستا این عملیات را مانوری برای انحراف توجه از بحران داخلی در آمریکا توصیف کرد که منجر به شکست بزرگتری برای واشنگتن خواهد شد.

منبع: آر تی

برچسب ها: میخائیل اولیانوف ، تحریم ایران ، فشار حداکثری
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