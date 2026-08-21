اف‌بی‌آی مدعی شد یک زن پس از بیعت با داعش، ساختمان کنگره ایالت نیویورک را زیر نظر گرفته و برای انجام حمله تروریستی در آنجا برنامه‌ریزی کرده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اف‌بی‌آی یک زن ۳۵ ساله را بازداشت کرده و می‌گوید که او قصد داشته در ساختمان کنگره ایالت نیویورک حمله تروریستی انجام دهد.

بر اساس شکایت کیفری اف‌بی‌آی، این زن که «جسیکا بویی» نام دارد، در ارتباطات برخط خود با داعش بیعت کرده و از ماه گذشته میلادی برنامه‌ریزی برای این حمله را آغاز کرده بود.

 گفته می‌شود او موفق شده طی چند هفته از ساختمان کنگره ایالت نیویورک جاسوسی کند و از نقاط مختلف اطراف آن عکس بگیرد.

بر اساس گزارش‌ها، بویی پیش‌تر درباره مجازات قانونی حمایت از گروه‌های تروریستی تحقیق کرده بود.

منبع: آناتولی

برچسب ها: اف بی آی ، حمله تروریستی ، داعش
خبرهای مرتبط
هشدار سازمان ملل درباره بازگشت داعش به سوریه
عراق: بقایای داعش همچنان از تنش‌های منطقه‌ای تغذیه می‌کنند
ترکیه ۱۱۹ نفر را به اتهام ارتباط با داعش دستگیر کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
آمریکا یک ناو دیگر را به منطقه اعزام کرد
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
حمله پهپادی انصارالله به تاسیسات آرامکو عربستان
ربایش یک نفتکش در خلیج عدن؛ کشتی به سمت سومالی منحرف شد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
ژنرال هندی: دهلی‌نو منافع راهبردی خود با ایران را فدا نمی‌کند
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
هشدار چین نسبت به هسته‌ای شدن ژاپن
موج گرمای اروپا نزدیک به ۱۸ هزار قربانی در آلمان و اسپانیا گرفت
آخرین اخبار
بازداشت زن ۳۵ ساله در آمریکا به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به کنگره ایالت نیویورک
جنگ ایران تولید جهانی آلومینیوم را کاهش داد
آرامکو به سه پالایشگاه اروپایی تضمین دریافت نفت داده است
اولیانوف: آمریکا با فشار حداکثری به اهدافش در قبال ایران نمی‌رسد
اظهارات معاون ترامپ درباره اعمال فشار اقتصادی علیه ایران
فرار صد‌ها سرباز اوکراینی پس از رزمایش در آلمان
تحریم‌های جدید آمریکا علیه کوبا
تحریم‌های آمریکا علیه جنبش حزب‌الله لبنان
ژنرال هندی: دهلی‌نو منافع راهبردی خود با ایران را فدا نمی‌کند
آمریکا یک ناو دیگر را به منطقه اعزام کرد
آمریکا مجوز فروش سوخت‌رسان به قطر را صادر کرد
رایزنی فیدان با مصر و عربستان درباره غزه، سوریه و تنگه هرمز
ربایش یک نفتکش در خلیج عدن؛ کشتی به سمت سومالی منحرف شد
بسنت: بعید است آمریکا عملیات نظامی گسترده علیه ایران را از سر بگیرد
هشدار چین نسبت به هسته‌ای شدن ژاپن
حمله پهپادی انصارالله به تاسیسات آرامکو عربستان
کشف پرونده فساد میلیون‌دلاری در اوکراین با رد پای مقامات دفتر زلنسکی 
ترکیه خطاب به اسرائیل: اجازه تهدید امنیتمان را نمی‌دهیم
الشیبانی: ترکیه قصد ایجاد پایگاه نظامی در سوریه را ندارد
اعتصاب کارکنان، فرودگاه بن‌گوریون را به آشوب کشید
ترکیه، مصر و قطر حملات رژیم صهیونیستی به غزه را محکوم کردند
موج گرمای اروپا نزدیک به ۱۸ هزار قربانی در آلمان و اسپانیا گرفت
پوتین: روسیه در ساخت نیروگاه‌های هسته‌ای پیشتاز جهان است
سنتکام: ناو جورج واشنگتن در خاورمیانه مستقر شد
قطر: بر میانجیگری بین آمریکا و ایران تمرکز داریم
ترکیه: هیچ هیئت نظامی در پایگاه هوایی سوریه حضور نداشت
وقوع حادثه دریایی در نزدیکی یمن
سئول: کره شمالی حدود ده موشک بالستیک کوتاه‌برد شلیک کرد
مخالفت چین با کارزار اقتصادی ترامپ علیه ایران
حملات روسیه به اوکراین با ۱۲ کشته و بیش از ۳۰ زخمی