باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - اف‌بی‌آی یک زن ۳۵ ساله را بازداشت کرده و می‌گوید که او قصد داشته در ساختمان کنگره ایالت نیویورک حمله تروریستی انجام دهد.

بر اساس شکایت کیفری اف‌بی‌آی، این زن که «جسیکا بویی» نام دارد، در ارتباطات برخط خود با داعش بیعت کرده و از ماه گذشته میلادی برنامه‌ریزی برای این حمله را آغاز کرده بود.

گفته می‌شود او موفق شده طی چند هفته از ساختمان کنگره ایالت نیویورک جاسوسی کند و از نقاط مختلف اطراف آن عکس بگیرد.

بر اساس گزارش‌ها، بویی پیش‌تر درباره مجازات قانونی حمایت از گروه‌های تروریستی تحقیق کرده بود.

منبع: آناتولی