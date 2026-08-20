رئیس سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس با اشاره به میدان دیپلماسی، گفت: افسران و سربازان عرصه دیپلماسی نیاز به حمایت دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار عباس بایرامی در مراسم چهلم امام شهید که در مسجد شهدای رودسر برگزار شد، با اشاره به ضرورت وحدت در جامعه بنا به فرموده رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ما موظف به خنثی‌سازی عملیات روانی دشمن هستیم.

وی افزود: دشمن با مشاهده انسجام، در برابر توان هسته‌ای، موشکی، نظام و وحدت ملی ایران شکست خورد و پس از آن دست نیاز به مذاکره دراز کرد، در حالی که مردم هم مطالبه‌گر مذاکره‌اند و هم از آن حمایت می‌کنند، اما نباید در پازل دشمن بازی کرد.

بایرامی با بیان اینکه سه‌گانه «خیابان، دیپلماسی و دولت» باید در کنار هم دیده شود، ادامه داد: مذاکره قدرتمند از حمایت خیابان و افزایش تاب‌آوری اجتماعی قدرت می‌گیرد و اگر دشمن بخواهد از مسیرهایی مانند محاصره دریایی یا ایجاد موانع در معیشت فشار بیاورد، راه مقابله با آن تقویت تاب‌آوری اجتماعی، مطالبه‌گری از مسئولان و افزایش هم‌افزایی ملی است.

وی با اشاره به حضور عموم مردم در صحنه و خنثی کردن توطئه‌های دشمن برای جدا کردن آنان از نظام، گفت: با توجه به نگاه رهبر شهید نسبت به جوانان کم‌حجاب نیز به‌عنوان «جوانان ما» و نظر سردار شهید سلیمانی که آن جوان دختر من است، باید درباره مفهوم بعثت گفت‌وگو کرد.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور با بیان اینکه آمریکایی‌ها از قبل از انقلاب اسلامی در فکر تجزیه کشورهای بزرگ اسلامی بودند، گفت: آنها قطع کردن و کوچک کردن ایران را در دستور کار دارند.

وی با تاکید بر اینکه نباید دشمن را خیلی بزرگ دید و نه خیلی کوچک، گفت: این دشمن در حوزه نظامی، امنیتی، سایبری، علمی و دیپلماسی قدرت دنیاست و در منطقه نیز قدرت منطقه است، با دو قدرت اتمی پنجه در پنجه هستیم.

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس کشور تصریح کرد: بر اساس شواهد و قرائن و رفتارهایی که این روزها صورت می‌گیرد، به واسطه عزم و اراده بلند ایران و به اذن الله، ایران همین الان پیروز این میدان است؛ خودشان گفتند ایران گویا در چراغ جادو بوده است، بلاشک بعد از این جنگ، ایران قدرت بلامنازع منطقه‌ای و دنیاست.