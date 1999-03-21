باشگاه خبرنگاران جوان - رضا قربانی با اشاره به ظرفیت‌های مرز ریمدان در *توسعه مبادلات تجاری با کشور پاکستان،* بر نقش این گذرگاه مرزی در تسهیل و تسریع فرآیندهای صادرات و واردات کالا و تقویت تعاملات اقتصادی و تجاری میان دو کشور تأکید کرد.

مدیرکل گمرک چابهار همچنین با تشریح اقدامات و خدمات ارائه‌شده *به صورت فعالیت شبانه روزی در حوزه گمرکی*، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مرز ریمدان به‌عنوان یکی از *مسیرهای مهم مبادلات تجاری و هاب تجاری منطقه* تأکید کرد.

این حضور میدانی با هدف بررسی *روند خدمات‌رسانی، شناسایی ظرفیت‌ها و موانع موجود و تقویت فرآیندهای تسهیل تجارت* در مرز ریمدان انجام شد.

منبع گمرکات استان