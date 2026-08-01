باشگاه خبرنگاران جوان - سید سجاد رضوی شامگاه پنجشنبه در آیین روز پزشک در اردبیل اظهار کرد: وقتی بحث پزشک و پزشکی به میان میآید، تقدس و احترامی مطرح میشود که مسئولیت جامعه پزشکی را بیشتر میکند که بیش از پیش به مردم خدمت نماید.
وی با اشاره به اینکه تحصیل در رشته پزشکی هفت سال و ورود پزشکان به بازار کار دستکم ۱۰ سال طول میکشد، افزود: دانشجویان پزشکی پس از تحصیل مجبور به خدمت در مناطق محروم هستند و هنگام ورود به بازار کار نیز با هزینه معاینه کمتر از تراز واقعی روبرو میشوند و بر همین اساس باید مراقب جوانانی که تازه میخواهند پا به این عرصه بگذارند، باشیم و از آنها حمایت کنیم.
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بیان کرد: این مسایل پزشکان و بیماران را از نظر مالی روبهروی هم قرار میدهد و باید بیمهها تقویت شوند تا هزینهها را پرداخت کنند.
وی با اشاره به پایین بودن سطح پرداختیها به پزشکان طرحی، تصریح کرد: مردم ساکن نقاط محروم در معیشت هم با مشکل روبرو هستند و به طور طبیعی پولی ندارند که برای درمان کنار بگذارند، از همین رو باید بیمهها را تقویت کنیم و البته دولت هم با همراهی مجلس تلاش دارد تا مبلغی برای پزشکان جوان در نظر بگیرد که در شان آنها باشد.
رضوی با اشاره به ناامیدی، مهاجرت و اشتغال در حرفههای دیگر به عنوان مسائل مبتلابه بخشی از دانشآموختگان رشته پزشکی، عنوان کرد: قدر پزشکان را میدانیم و تلاش میکنیم تا مردم در زمان بیماری دچار مشکل مالی نشوند و پزشکان و مردم برای مسائل مالی روبروی هم قرار نگیرند.
وی ادامه داد: در حالی که یکی از مسائل جامعه ما سالمندی است، کشورهای همسایه به شدت دنبال افزایش جمعیت هستند و اگر شرایط به همین منوال پیش برود، جمعیت ایران به حدود ۳۵ میلیون نفر کاهش مییابد که بیشتر آنها سالمند خواهند بود و جمعیت کشورهای اطراف به ۱۲۰ تا ۴۰۰ میلیون نفر میرسد که بیشتر جوان و تحصیلکرده خواهند بود.
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: این شرایط با دستور و شیوهنامه درست نمیشود و باید با برنامهریزی تلاش کنیم تا دختران و پسرانمان را که بسیار ارزشمند هستند، نگهداری کنیم و از آنها حمایتهای روحی، عاطفی و مادی داشته باشیم تا بیشتر به ازدواج و فرزندآوری روی بیاورند.
وی افزود: از جامعه پزشکی که سال گذشته با وجود جنگ و حوادثی که داشتیم، صبور و غیرتمند مسائل را پشت سر گذاشت باید تشکر کرد تا مشکلی در حوزه سلامت نداشته باشیم و وزارت بهداشت نیز تلاش کرد تا کمبودهای لوازم، تجهیزات و دارو را با کمک دولت جبران کند.
رضوی بیان کرد: کادر درمان در شهرهایی که جنگ داشتیم نیز در نقاطی که به دلیل دوری از جنگ با حجم زیادی از مسافر روبهرو بودند، شبانهروزی در حال خدماترسانی به مجروحان و بیماران بودند و دولت نیز با وجود تغییر نرخ ارز در کشور در پی جنگ و تحریم تلاش کرد تا با تجهیز استانهای کمبرخوردار، تمرکز زدایی کند تا بیماران مجبور نباشند برای درمان به مرکز کشور مراجعه کنند؛ زیرا در گذشته هزینه رفت و آمد، اقامت و خوراک زیاد نبود اما الان هزینه زیادی دارد و از همین رو تمام تلاش خود را میکنیم تا توجه به مناطق محروم بیشتر شود.
وی همچنین به اجرای آزمایشی برنامه پزشک خانواده در مشگینشهر اشاره کرد و افزود: ابتدا قرار بود برنامه در کل کشور اجرا شود اما در نهایت قرار شد به صورت مرحلهای و با توجه به منابع مالی و نیروی انسانی با آرامش به اجرا درآید و از همین رو ابتدا در چهار شهر اجرا شد و الان در ۶۴ شهر از جمله مشگینشهر در حال اجرا است.
معاون درمان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: برنامه نظام ارجاع و پزشک خانواده تنها راه عدالت در نظام سلامت و دسترسی عادلانه مردم به خدمات درمانی است که در حال حاضر در بیش از ۱۰۰ کشور اجرا میشود و اردبیل نیز با توجهی که مسئولان استان به اجرای آن دارند، یکی از استانهای الگو خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اردبیل مفاخر علمی، ورزشی و فرهنگی بسیاری دارد، گفت: ما بر شانههای این مفاخر بزرگ میشویم و باید قدردان آنها و زحمتهایشان باشیم؛ چرا که اگر چنین مفاخری وجود نداشتند، استان و کشوری با این مشخصات نداشتیم.