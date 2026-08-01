فرمانده پایگاه دریابانی میناب از شناسایی و انهدام ۶ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در نوار ساحلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید داوود میرعالی شامگاه پنجشنبه گفت: این خط توسط قاچاقچیان بهصورت ماهرانه ای در زیر ماسههای ساحل و آب دریا جاسازی شده بود.
وی افزود: در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت و جاسازی خطوط لوله انتقال فرآوردههای نفتی در سواحل میناب، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مرزبانان این پایگاه قرار گرفت.
این مقام انتظامی اضافه کرد: مرزبانان با بهرهگیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، تیمهای گشت دریایی و خودرویی را به محل مورد نظر اعزام کردند که پس از ساعتها جستوجو و کاوش، موفق شدند انشعابات خطوط لوله را که بهصورت کاملاً ماهرانه در زیر ماسههای ساحل و بستر آب دریا جاسازی شده بود، شناسایی کنند.
فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: بررسیها نشان داد قاچاقچیان از این خطوط لوله برای انتقال سوخت قاچاق از ساحل به شناورهای متخلف مستقر در دریا استفاده میکردند.
سرهنگ میرعالی خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری و اقدام بهموقع، ضمن بیرون کشیدن و انهدام این شبکه انتقال، ۶ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق را کشف و از چرخه فعالیت قاچاقچیان خارج کردند.