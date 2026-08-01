فرمانده پایگاه دریابانی میناب از شناسایی و انهدام ۶ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق در نوار ساحلی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ سید داوود میرعالی شامگاه پنجشنبه گفت: این خط توسط قاچاقچیان به‌صورت ماهرانه ای در زیر ماسه‌های ساحل و آب دریا جاسازی شده بود.

وی افزود: در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت قاچاقچیان سوخت و جاسازی خطوط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی در سواحل میناب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مرزبانان این پایگاه قرار گرفت.

این مقام انتظامی اضافه کرد: مرزبانان با بهره‌گیری از اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات تخصصی، تیم‌های گشت دریایی و خودرویی را به محل مورد نظر اعزام کردند که پس از ساعت‌ها جست‌وجو و کاوش، موفق شدند انشعابات خطوط لوله را که به‌صورت کاملاً ماهرانه در زیر ماسه‌های ساحل و بستر آب دریا جاسازی شده بود، شناسایی کنند.

فرمانده پایگاه دریابانی میناب تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد قاچاقچیان از این خطوط لوله برای انتقال سوخت قاچاق از ساحل به شناورهای متخلف مستقر در دریا استفاده می‌کردند.

سرهنگ میرعالی خاطرنشان کرد: مرزبانان با هوشیاری و اقدام به‌موقع، ضمن بیرون کشیدن و انهدام این شبکه انتقال، ۶ کیلومتر خط لوله انتقال سوخت قاچاق را کشف و از چرخه فعالیت قاچاقچیان خارج کردند.

برچسب ها: قاچاق سوخت ، دریابانی
خبرهای مرتبط
اجرای طرح ساماندهی سوخت در رودان/ محدودیت ۴۸ ساعته برای سوخت‌گیری خودروها
۵ شناور فعال در قاچاق سوخت در آب‌های سیریک متوقف شدند
تشدید نظارت‌های میدانی بر جایگاه‌های سوخت جاسک/ تلاش برای کاهش معطلی شهروندان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جنگ به جامعه صیادی هرمزگان خسارت ۶ همتی وارد کرد
نوری قزلجه: امکان واردات مستقیم گندم برای واحدهای صنف و صنعت فراهم می شود
وزیر جهادکشاورزی سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان را افتتاح کرد
خط لوله ۶ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب منهدم شد
آخرین اخبار
خط لوله ۶ کیلومتری قاچاقچیان سوخت در میناب منهدم شد
جنگ به جامعه صیادی هرمزگان خسارت ۶ همتی وارد کرد
نوری قزلجه: امکان واردات مستقیم گندم برای واحدهای صنف و صنعت فراهم می شود
وزیر جهادکشاورزی سیلوی ۷۰ هزار تنی مروارید هرمزگان را افتتاح کرد
صیادان در سخت‌ترین شرایط کشور، تولید را متوقف نکردند
ترمیم پل رودخانه شور با شتاب ادامه دارد
لاهیجان‌زاده: ۸۰ درصد آلودگی نفتی سواحل قشم مهار شد