باشگاه خبرنگاران جوان - سید حجت کریمی مدیرعامل باشگاه تراکتور با اشاره به حساسیت و اهمیت بازی این تیم برابر پرسپولیس اظهار کرد: مسابقه تراکتور و پرسپولیس همواره یکی از مهم‌ترین و پرمخاطب‌ترین دیدار‌های فوتبال ایران بوده و طبیعی است که برای برگزاری چنین مسابقه‌ای باید همه جوانب در نظر گرفته شود. ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا فضایی کاملاً سالم، آرام و در شأن هواداران 2 تیم ایجاد شود.

او ادامه داد: من قول می‌دهم تمام تلاشمان را به کار ببندیم تا فضایی کاملاً سالم برای این مسابقه و برای همیشه در دیدار‌های تراکتور و پرسپولیس ایجاد شود. ان‌شاءالله با کمک بازیکنان، مربیان و تماشاگران فهیم تراکتور، بهترین جوِ تاریخ بازی‌های تراکتور و پرسپولیس را در ورزشگاه یادگار امام (ره) رقم خواهیم زد.

مدیرعامل تراکتور با تأکید بر اطمینان خود نسبت به برگزاری آرام این دیدار، تصریح کرد: من شرافت کاری و تجربه‌ام در این دوره مدیریت فوتبال را گرو می‌گذارم و مطمئنم غیر از این نخواهد شد. هواداران تراکتور نشان داده‌اند که در کنار حمایت پرشور از تیم محبوبشان، می‌توانند میزبان شایسته‌ای برای مهم‌ترین مسابقات فوتبال ایران باشند.

کریمی با عنوان اینکه فضای اجتماعی و فوتبالی کشور نسبت به گذشته تغییر کرده است، گفت: امروز مردم آگاه‌تر و متحدتر از گذشته هستند. مسائلی که در سال‌های قبل وجود داشت و گاهی خصومت‌هایی بی‌دلیل شکل می‌گرفت و بیش از اندازه نیز بزرگ می‌شد، دیگر نباید جایی در فوتبال داشته باشد.

او افزود: دیدار تراکتور و پرسپولیس باید صرفاً یک رقابت ورزشی بزرگ و جذاب باشد، مسابقه‌ای که در ورزشگاهی مملو از تماشاگر برگزار شود و شور و هیجان فوتبال را به جامعه بازگرداند. اطمینان دارم برگزاری این دیدار در حضور هواداران، می‌تواند یکی از زیباترین صحنه‌های فوتبال ایران را رقم بزند.

مدیرعامل باشگاه تراکتور درباره محرومیت هواداران از حضور در ورزشگاه نیز اظهار کرد : اگر هدف از تصمیمات مربوط به برگزاری مسابقات بدون حضور تماشاگر، بهبود شرایط ورزشگاه‌ها و فوتبال بوده است، باید پذیرفت که چنین تصمیماتی در عمل نتیجه مطلوبی نداشته و صرفاً به کاهش حضور هواداران و سرد شدن فضای مسابقات منجر شده است.

کریمی همچنین از همکاری مسئولان استانی و نهاد‌های امنیتی قدردانی کرد و گفت: در این زمینه رایزنی‌های لازم با مسئولان استانی و امنیتی انجام شده و جا دارد از همکاری و همراهی آنان تشکر کنم. امیدوارم فدراسیون فوتبال نیز با نگاه مثبت، تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ کند.

او افزود: حتی اگر بازی رفت در تهران برگزار می‌شد، باز هم ترجیح من این بود که مسابقه با حضور تماشاگران برگزار شود؛ چراکه با آغاز لیگ، شور و نشاط دوباره به فضای جامعه بازگشته و برگزاری مسابقات بدون تماشاگر، با این جریان مثبت در تضاد است.

مدیرعامل تراکتور گفت: از مدیران باشگاه پرسپولیس و مسئولان فدراسیون فوتبال درخواست می‌کنم این موضوع را فراتر از یک رقابت ساده باشگاهی ببینند و به تأثیر آن بر کلیت فوتبال ایران توجه کنند. تراکتور، پرسپولیس، استقلال و سپاهان رقبای دیرینه فوتبال ایران هستند و مسابقات میان این تیم‌ها باید با حضور حداکثری هواداران و در فضایی سالم، محترمانه و شبیه یک جشن بزرگ فوتبالی برگزار شود.

کریمی خاطرنشان کرد: فوتبال ایران، به‌ویژه در شرایط جدید و پس از یک دوره سخت، بیش از هر زمان دیگری به شور، نشاط و حضور مردم در ورزشگاه‌ها نیاز دارد. امیدوارم محرومیت‌های سلبی لغو شود و در تصمیم‌گیری‌ها، رویکردی در پیش گرفته شود که به جای خالی شدن ورزشگاه‌ها، زمینه حضور پرشور هواداران و شکوه دوباره فوتبال ایران را فراهم کند.