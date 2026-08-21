باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حجت اله بهمنی سخنگوی سازمان لیگ طبق رایی که کمیته انضباطی صادر کرد، تیم‌های تراکتور و پرسپولیس ۲ فصل از حضور تماشاگران محروم شدند و فصل اول گذشت و الان فصل دوم را شاهد هستیم که این بازی و بازی بعدی که پرسپولیس میزبان هست، بدون تماشاگر برگزار می‌شود.

بهمنی درباره اینکه باشگاه تراکتور درخواستی برای رفع محرومیت تماشاگران در بازی با پرسپولیس داده است، گفت: بله، ما استعلامی هم از کمیته انضباطی کردیم و این رای قطعی است و صددرصد بازی‌های این ۲ تیم در این فصل بدون تماشاگر است .

سخنگوی سازمان لیگ درباره وضعیت حضور تماشاگران سرخابی در دربی پایتخت اظهار کرد: سهم تماشاگران در دیدار تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر ۹۰ به ۱۰ است و ۹۰ درصد سکو‌های تماشاگران در اختیار هواداران استقلال خواهد بود که میزبان دربی رفت است.

او درباره قیمت بلیت مسابقات لیگ برتر گفت: حداقل قیمت بلیت مسابقات ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر ۳۵۰ هزار تومان است. البته قیمت بلیت دربی ممکن است متفاوت باشد.