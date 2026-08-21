سخنگوی سازمان لیگ می‌گوید که قطعا دیدار دو تیم تراکتور تبریز و پرسپولیس در هفته سوم لیگ برتر بدون تماشاگر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حجت اله بهمنی سخنگوی سازمان لیگ طبق رایی که کمیته انضباطی صادر کرد،   تیم‌های تراکتور و پرسپولیس ۲ فصل  از حضور تماشاگران محروم شدند و  فصل اول گذشت و الان فصل دوم را شاهد هستیم  که این بازی و بازی بعدی که پرسپولیس میزبان هست، بدون تماشاگر برگزار می‌شود.  

بهمنی درباره اینکه باشگاه تراکتور درخواستی برای رفع محرومیت تماشاگران در بازی با پرسپولیس داده است، گفت: بله، ما استعلامی هم از کمیته انضباطی کردیم و این رای قطعی است و صددرصد بازی‌های این ۲ تیم در این فصل بدون تماشاگر است .

سخنگوی سازمان لیگ درباره وضعیت حضور تماشاگران سرخابی در دربی پایتخت اظهار کرد: سهم تماشاگران در دیدار  تیم‌های استقلال و پرسپولیس در هفته پنجم لیگ برتر ۹۰ به ۱۰ است و ۹۰ درصد سکو‌های تماشاگران در اختیار هواداران استقلال خواهد بود که میزبان دربی رفت است.

او درباره  قیمت بلیت مسابقات لیگ برتر گفت: حداقل قیمت بلیت مسابقات ۱۵۰ هزار تومان و حداکثر ۳۵۰ هزار تومان است. البته قیمت بلیت دربی ممکن است متفاوت باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم تراکتور ، تیم استقلال تهران
خبرهای مرتبط
نساجی شاکی جدید استقلال شد
لیگ برتر فوتبال؛
پرسپولیس ۴ - ۱ استقلال خوزستان/ سرخپوشان با جشنواره گل راهی صدر جدول شدند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال حضور بیرانوند و حسین زاده در ناگویا/ گلر ملی پوش از سربازی معاف می‌شود
کریمی: برگزاری بدون تماشاگر تراکتور - پرسپولیس بی‌نتیجه است
بازی پرسپولیس و تراکتور بدون تماشاگر است/ سهم تماشاگران دربی ۹۰ به ۱۰ است
پرسپولیس و تراکتور خواهان جذب قربانی هستند
درخواست جدایی ابرقویی از پرسپولیس صحت ندارد
آخرین اخبار
درخواست جدایی ابرقویی از پرسپولیس صحت ندارد
احتمال حضور بیرانوند و حسین زاده در ناگویا/ گلر ملی پوش از سربازی معاف می‌شود
پرسپولیس و تراکتور خواهان جذب قربانی هستند
بازی پرسپولیس و تراکتور بدون تماشاگر است/ سهم تماشاگران دربی ۹۰ به ۱۰ است
کریمی: برگزاری بدون تماشاگر تراکتور - پرسپولیس بی‌نتیجه است
از آغاز لالیگا تا نقل‌وانتقالات فوتبال ایتالیا + فیلم
ماجرای حمایت آمریکا از دوپینگ در ورزش + فیلم
رجایی: هدف ما وزنه‌برداران برای بازی‌های آسیایی و المپیک است
استارت ملی‌پوشان والیبال زنان ایران در رقابت‌های قهرمانی آسیا
حسین نژاد به تیم سابق مهدی طارمی پیوست
برنامه آزادکاران ایران در مسابقات جهانی کشتی مشخص شد
مثلث ترسناک کشتی در ناگویا؛ تاج‌الدینوف، آذرپیرا، یوشیدا
بازدید وزیر ورزش از سالن ۲۲ گولان سنندج و تأکید بر رفع نواقص
مختومه شدن پرونده حقوقی و ارزی اوزجان بیزاتی، مربی ترکیه‌ای استقلال
دنیا مالی: توسعه ورزش استان‌های مرزی از اولویت‌های دولت است
پایان دو دهه افتخارآفرینی؛ نسیمه غلامی از تیم ملی فوتسال خداحافظی کرد